بالأسماء: 11 شهيدًا في مجزرة الاحتلال الدَّامية بحيِّ الزيتون

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي" مساء أمس الجمعة، مجزرة مروّعة جديدة بحق المدنيين في حي الزيتون بمدينة غزة، أدت لارتقاء 11 شهيدًا.

وقالت مصادر صحفية، إن طيران الاحتلال استهدف مركبة مدنية تقل عائلة كاملة أثناء عودتها إلى منزلها.

وأفادت، بأن القصف أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا من عائلة أبو شعبان، جلّهم من الأطفال والنساء، في مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع صور الإبادة التي عانى منها القطاع خلال العامين الماضيين.

وذكر الدفاع المدني أن المركبة المستهدفة كانت تقل سبعة أطفال وثلاث نساء ووليّ أمر، في لحظة كانوا يحاولون فيها تفقد ما تبقى من منزلهم المدمّر في الحي. وأكدت الطواقم الطبية أن جميع من كانوا في المركبة استشهدوا على الفور، نتيجة الاستهداف المباشر بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع، قبل أن تُتبعه قذيفة دبابة من جهة الشرق.

ووفقًا لرصد "فلسطين أون لاين"، أسماء الشهداء كالتالي:

( إيهاب محمد ناصر أبو شعبان 38سنة، رندة ماجد محمد أبو شعبان 36سنة، ناصر إيهاب أبو شعبان 13سنة، جمانة إيهاب أبو شعبان 10سنوات، إبراهيم إيهاب أبو شعبان 6سنوات، محمد إيهاب أبو شعبان 5سنوات، سفيان شعبان، سمر محمد ناصر شعبان، كرم سفيان شعبان 10سنوات، انس سفيان شعبان 8سنوات، نسمة سفيان شعبان 12سنة)

ومن جهتها، نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة بحق عائلة أبو شعبان في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مطالبة بإلزام "إسرائيل" باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

وقالت "حماس" في بيان، إن هذه المجزرة "جريمة مكتملة الأركان تكشف النية المبيّتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزّل دون أي مبرر".

وأكدت أن هذه المجزرة تأتي في سياق خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، معتبرة أن استمرار الاحتلال بتنفيذ اعتداءاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني "يؤكد نواياه العدوانية".

وأشارت إلى أن "هذه الجريمة المروّعة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالمجازر والانتهاكات، وتؤكد أن دماء أطفال ونساء شعبنا لا تزال هدفًا مباشرًا لآلة القتل الصهيونية التي تضرب بكل وحشية القيم الإنسانية والقوانين الدولية".

ودعت "حماس" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء إلى متابعة تجاوزات الاحتلال للاتفاق، والقيام بدورهم في إلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، والتوقف عن استهداف الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر.

كما دعت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتهم، والضغط لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين