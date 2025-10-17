كتائب القسّام تواصل عملية البحث عن جثث الأسرى "الإسرائيليين" تحت الأنقاض (شاهد)

بثت قناة الجزيرة مشاهد حصرية توثق بدء عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عمليات الحفر بحثًا عن جثامين أسرى "إسرائيليين" تحت الأنقاض في منطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت "حماس"، أن إعادة جثث الأسرى "الإسرائيليين" قد تستغرق بعض الوقت، مشيرةً إلى أن بعض هذه الجثث دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء أمس الخميس، إن "جثث الأسرى الإسرائيليين التي تمكّنت المقاومة من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثث معدات وأجهزة لرفع الأنقاض".

وأوضحت، أن تلك المعدات والأجهزة غير متوفرة حاليًا، بسبب منع الاحتلال دخولها، مشددة على أن أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو، التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك. وأشارت إلى أن الاحتلال الذي قتل هؤلاء الأسرى، هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام.

ويرتبط تعثر جهود استخراج الجثث بشكل مباشر بحجم الدمار غير المسبوق الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتشير أرقام وزارة الصحة في غزة إلى أن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف إصابة، مع بقاء عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، سجلت وزارة الصحة في غزة 23 شهيدا و122 إصابة، كما تم انتشال 381 جثة جديدة من تحت الركام.

