الرئيس الكولومبي يقترحُ تشكيل جيش دولي لإعادة إعمار غزَّة

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن مقترح يقضي بتشكيل جيش دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وضمان الأمن والاستقرار في القطاع بعد حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمدة عامين.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن مقترح الرئيس يأتي في إطار دعم كولومبيا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوهة إلى أنّ بيترو كشف عن مشروع قرار ستقدمه بلاده إلى الأمم المتحدة يدعو إلى تشكيل جيش دولي مكلف بإعادة إعمار غزة وضمان الأمن والاستقرار في القطاع بعد الحرب.

وفي غضون ذلك، أشار بيترو في تغريدة عبر منصة "إكس" إى أنه أمر الوكالة الوطنية لإدارة الأصول بإرسال ذهب تمت مصادرته من شبكات المخدرات، لتمويل علاج الأطفال الجرحى في غزة.

وفي هذا السياق، أكدت الوكالة الوطنية لإدارة الأصول (SAE) التابعة لوزارة المالية الكولومبية، أنها بدأت دراسة الآليات القانونية والفنية لتنفيذ توجيهات الرئيس بيترو، مشيرة إلى أن الخطوة تأتي في إطار التزامات كولومبيا الإنسانية والدولية.

ويعد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من أبرز الزعماء اللاتينيين الداعمين للقضية الفلسطينية، واتهم مرارا الحكومة "الإسرائيلية" بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، ودعا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها العام الماضي. كما دعا مرارا إلى تحرك دولي عاجل "لوقف الحرب وإعادة إعمار القطاع".

المصدر / وكالات