حماس: تسليم جثث الأسرى "الإسرائيليين" يستغرق وقتًا ونحتاج لمعدات وأجهزة لرفع الأنقاض

17 أكتوبر 2025 . الساعة 08:28 بتوقيت القدس
تسليم جثث أسرى "إسرائيليين" في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن إعادة جثث الأسرى "الإسرائيليين" قد تستغرق بعض الوقت، مشيرةً إلى أن بعض هذه الجثث دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء أمس الخميس، إن "جثث الأسرى الإسرائيليين التي تمكّنت المقاومة من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثث معدات وأجهزة لرفع الأنقاض".

وأوضحت، أن تلك المعدات والأجهزة غير متوفرة حاليًا، بسبب منع الاحتلال دخولها، مشددة على أن أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو، التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أن الاحتلال الذي قتل هؤلاء الأسرى، هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام.

واعتبرت "حماس" تصريحات نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة سكان غزة، والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.

وشددت "حماس" على التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه، وعلى تسليم كل الجثث الباقية، فيما يواصل نتنياهو المماطلة وعدم الالتزام بما عليه، بل ويعيق مساعي المقاومة وجهودها الإنسانية في الوصول إلى بقية الجثامين.

