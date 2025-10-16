الدِّفاع المدنيِّ: مئات الجثامين ما زالت تحت الرُّكام بسبب نقص المعدَّات

فلسطين أون لاين

16 أكتوبر 2025 . الساعة 20:11 بتوقيت القدس
...
محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، أن طواقمها انتشلت جثامين 103 شهداء من المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي.

وقالت المديرية، في تقريرٍ إحصائي صدر عن مكتبها الإعلامي اليوم، إن فرقها تمكنت من الوصول إلى جثامين الشهداء في المناطق المدمرة، موضحةً أن عدداً من الجثامين كان في حالة تحلل متقدمة.

كما بين الدفاع المدني عثوره على أشلاء لأجساد غير مكتملة جرى انتشالها من تحت الأنقاض أو من الشوارع التي شهدت عمليات قصف مكثفة خلال العدوان.

وأشار البيان إلى أن مئات الجثامين لا تزال عالقة تحت الركام في ظل غياب المعدات الثقيلة وأجهزة البحث الحديثة اللازمة للوصول إليها، داعيًا إلى توفير دعم عاجل لعمليات الإنقاذ والإخلاء.

وأكد الدفاع المدني أن الطواقم الإسعافية نقلت الجثامين إلى المستشفيات في مختلف محافظات القطاع، حيث تواصل فرقها العمل في ظروفٍ صعبة ومعقدة بفعل الدمار الواسع ونقص الإمكانات.

