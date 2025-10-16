الصحة بغزَّة تتسلَّم 30 جثمانًا من الاحتلال ومصادر طبية تكشف: بعض الجثامين محشوَّةٌ بالقطن!

سلَّم الصليب الأحمر الجانب الفلسطيني، ظهر اليوم الخميس، نحو 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين اختطفهم الاحتلال من قطاع غزة.

ومن جهته، قال مدير وزارة الصحة بغزة منير البرش، إنَّ المشاهدات الأولية للجثامين الفلسطينية المسلّمة من "إسرائيل" توثق آثار تعذيب وتكبيل وتشريح بعض الجثامين وتفريغها وحشوها بالقطن.

وتسلمت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الأربعاء، 45 جثمانا لفلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تسلمت يوم الثلاثاء 45 جثمانًا، ليرتفع إجمالي الجثامين الذين سلمهم الصليب الأحمر لقطاع غزة 120 جثمانًا خلال ثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجثامين التي استلمتها طواقمها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحمل دلائل واضحة على التعذيب والتنكيل والإعدام الميداني.

كما أشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن العديد من الجثامين تحمل آثار تقييد للأيدي وعصب للعيون، ما يؤكد تعرض أصحابها لانتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.



والجمعة، قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، إن الاحتلال يواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا، من بينهم 256 جثمانا في مقابر الأرقام.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.





المصدر / فلسطين أون لاين