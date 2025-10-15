سلطة النقد تعلن استئناف خدماتها في قطاع غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أنها أوعزت للمصارف العاملة في قطاع غزة بالبدء في تقديم الخدمات المصرفية والمالية تدريجيًا، اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وذلك وفق جاهزية كل بنك من الناحية الفنية والتشغيلية.

وأوضحت السلطة، في بيان صحافي، أن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستجري بشكل مرحلي، حيث سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع تبعًا لجاهزيتها، على أن يُعلن لاحقًا عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة ضمن خطط إعادة التأهيل التدريجي.

ودعت سلطة النقد المواطنين إلى مواصلة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية، مؤكدة أن هذه الوسائل تتيح سهولة وأمانًا وسرعة في إنجاز المعاملات، وتساعد في تجنّب الازدحام أمام الفروع المصرفية.