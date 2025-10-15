القسَّام تعلن تفاصيل عمليَّةً نوعيَّةً استهدفت آليَّات الاحتلال برفح

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها نفذوا عملية مركّبة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها، إن مجموعة من مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا تفجير حقل ألغام معدّ مسبقًا استهدف عدداً من المركبات العسكرية من نوع “همر”، ما أدى إلى وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن مجاهدي القسام أطلقوا النار من بندقية قنص باتجاه عدد من الجنود المصابين في المكان، وذلك بالقرب من مدرسة دير ياسين في حي الجنينة شرق رفح، بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2025.