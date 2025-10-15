فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القسَّام تعلن تفاصيل عمليَّةً نوعيَّةً استهدفت آليَّات الاحتلال برفح

رسائل الأحرار من الضَّفَّة إلى غزَّة: لا نوفيكم حقُّكم

المقاومة تحسم الجدل وتكشف هويَّة جثَّة تسلُّمها الاحتلال

الصحة بغزة: 25 شهيدًا و35 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

المستقبل بين السيناريو المرغوب وتقدير الموقف المكتوب.. حديث في الأصول والمباني

شهيدان بقصف الاحتلال على حي الشجاعية و15 حالة اعتقال شرقي رفح

المكتب الحكومي بغزَّة يطالب بفتح المعابر فورا وإدخال المساعدات الإنسانية

أمن المُقاومة يبعثُ رسالةً للمُتخابرين مع الاحتلال: هذه فرصتُكم الأخيرة

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

القسَّام تعلن تفاصيل عمليَّةً نوعيَّةً استهدفت آليَّات الاحتلال برفح

15 أكتوبر 2025 . الساعة 17:14 بتوقيت القدس
...
image-1759924177.webp
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها نفذوا عملية مركّبة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانٍ لها، إن مجموعة من مقاتليها بعد عودتهم من خطوط القتال أكدوا تفجير حقل ألغام معدّ مسبقًا استهدف عدداً من المركبات العسكرية من نوع “همر”، ما أدى إلى وقوع عدد من الجنود بين قتيل وجريح.

وأضاف البيان أن مجاهدي القسام أطلقوا النار من بندقية قنص باتجاه عدد من الجنود المصابين في المكان، وذلك بالقرب من مدرسة دير ياسين في حي الجنينة شرق رفح، بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2025.

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة