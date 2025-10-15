حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن إقدام جنود الاحتلال على اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا أثناء الصلاة، وتدنيس المسجد بالأحذية، وإجبار المصلين على قطع صلاتهم، هو مشهد يعكس مستوى استهتار الاحتلال الإسرائيلي بكل المعايير الدينية والأخلاقية، وعدم امتثاله لأي معايير إنسانية.

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل المشين يأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال الدينية واعتداءاته السافرة على مقدسات الأمة، واستباحة المساجد والحرمات كما يستبيح الأرض والإنسان.

وحذر من خطورة الوضع في مدينة القدس في ظل عمليات الاقتحام المستمرة للمسجد الأقصى وعمليات التضييق على المقدسيين، ونصب الحواجز العسكرية وتفتيش المواطنين والحافلات، واستمرار الاعتقالات والاقتحامات.

وأشار إلى أن أهالي القدس يتعرضون لتصعيد واضح يوميا بأشكال متعددة من القمع والإرهاب المنظم.

وأوضح ناصر الدين أن هذه الممارسات المتكررة تمثل حربًا دينية خطيرة تستهدف المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أنها لن تفلح في فرض واقع تهويدي مهما بلغ بطش الاحتلال.

ودعا ناصر الدين جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وإعماره بالمصلين والمرابطين، تأكيداً على أنه حق خالص للمسلمين وحدهم، ورفضاً لسياسات الاحتلال الرامية إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً.

كما دعا العالمين العربي والإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسات والمواطنين المقدسيين، وفضح جرائم الاحتلال ومحاكمته على إرهابه المتواصل بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين