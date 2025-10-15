فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

الاحتلال يعتدي على الأسير القائد مروان البرغوثي ومصدرٌ يكشف تفاصيل ما حدث!

الداخل المحتل: قتيل وإصابة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

مركز حقوقي: رصدنا 36 انتهاكًا "إسرائيليًّا" لوقف إطلاق النار في غزَّة

وحدة الظلّ.. صراع الأدمغة في مواجهةٍ مفتوحة

كيف يعلِّق الإعلام العبري على المُلاحقات الأمنية النَّوعيَّة للعصابات المتورِّطة في غزَّة؟

حماس: نتابع عملية تسليم جثامين الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى القسَّام

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني إثر اعتداء الاحتلال عليه بالضرب شمال القدس المحتلة

حماس: اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا يعكس استهتار الاحتلال بكل القيم الدينية والإنسانية

15 أكتوبر 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
جندي "إسرائيلي" يقتحم مسجد الهجرة في بيت حنينا

أكد عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب شؤون القدس في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، أن إقدام جنود الاحتلال على اقتحام مسجد الهجرة في بيت حنينا أثناء الصلاة، وتدنيس المسجد بالأحذية، وإجبار المصلين على قطع صلاتهم، هو مشهد يعكس مستوى استهتار الاحتلال الإسرائيلي بكل المعايير الدينية والأخلاقية، وعدم امتثاله لأي معايير إنسانية.

وأضاف ناصر الدين في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الفعل المشين يأتي في ظل استمرار حرب الاحتلال الدينية واعتداءاته السافرة على مقدسات الأمة، واستباحة المساجد والحرمات كما يستبيح الأرض والإنسان.

وحذر من خطورة الوضع في مدينة القدس في ظل عمليات الاقتحام المستمرة للمسجد الأقصى وعمليات التضييق على المقدسيين، ونصب الحواجز العسكرية وتفتيش المواطنين والحافلات، واستمرار الاعتقالات والاقتحامات.

وأشار إلى أن أهالي القدس يتعرضون لتصعيد واضح يوميا بأشكال متعددة من القمع والإرهاب المنظم.

وأوضح ناصر الدين أن هذه الممارسات المتكررة تمثل حربًا دينية خطيرة تستهدف المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا أنها لن تفلح في فرض واقع تهويدي مهما بلغ بطش الاحتلال.

ودعا ناصر الدين جماهير شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى الرباط والحشد الدائم في المسجد الأقصى، وإعماره بالمصلين والمرابطين، تأكيداً على أنه حق خالص للمسلمين وحدهم، ورفضاً لسياسات الاحتلال الرامية إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً.

كما دعا العالمين العربي والإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق المقدسات والمواطنين المقدسيين، وفضح جرائم الاحتلال ومحاكمته على إرهابه المتواصل بحق الأرض والإنسان والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #مسجد الهجرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة