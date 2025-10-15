حماس: نتابع عملية تسليم جثامين الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى القسَّام

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إن الحركة تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في موضوع تسليم جثامين الجنود "الإسرائيليين" الأسرى لدى القسام، ضمن التزامها باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ الاحتلال ارتكب خرقا واضحا لاتفاق وقف الحرب بقتله المدنيين في الشجاعية ورفح، داعيًا الوسطاء لإلزام الاحتلال بتعهداته الواردة في الاتفاق.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون، أمس الثلاثاء، جراء استهداف طيران الاحتلال المُسيَّر "الكواد كابتر" مجموعة من الفلسطينيين خلال تفقدهم لمنازلهم في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وسلَّمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، عددًا من جثامين جنود الاحتلال إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة.

وتسلمت مركبات الصليب الأحمر، أمس الثلاثاء، جثامين ٤ أسرى "إسرائيليين" في مدينة غزة.

ويوم الاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 4، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين 24 آخرين.

وفجر الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين