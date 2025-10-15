هيئة البترول تعلن عن أرقام مخصصة للاستفسارات والشكاوى حول خدمة الغاز

أعلنت هيئة البترول بغزة عن تخصيص مجموعة من الأرقام لتقديم المساعدة بشأن البيانات الشخصية الخاصة بكم والمتعلقة بخدمة الغاز، وأيضًا لاستقبال الشكاوى ذات الصلة.

يمكنكم الآن التواصل مباشرةً لتقديم استفساراتكم أو شكاواكم بخصوص:

- تغيير كلمة المرور أو استعادتها.

- تغيير رقم الهاتف المسجل لديكم.

- أي مشاكل أخرى تواجهكم بخصوص الخدمة أو البيانات.

كيفية التواصل والأرقام المخصصة

الأرقام المخصصة:

0595400898

0598400676

0567723323

0567764612

آلية التواصل: عبر رسائل (SMS) الجوال مباشرةً.

مواعيد العمل: الخدمة متاحة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

وتعمل الهيئة حاليًا على تجهيز مكاتب للاستعلامات وتقديم الشكاوى، وسيتم الإعلان عن جاهزيتها قريبًا لاستقبال المواطنين بشكل مباشر.

المصدر / فلسطين أون لاين