كأس العرب 2025.. "فيفا قطر" تبدأ جولتها الترويجية في الخليج

وكالات/ فلسطين أون لاين

بدأت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب FIFA قطر 2025™ جولتها الترويجية في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار حملة تهدف إلى تعزيز الحماس الجماهيري قبل انطلاق البطولة رسميًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتهدف الجولة إلى تقريب الجماهير من أجواء البطولة عبر عرض الكأس الأصلية وتنظيم فعاليات جماهيرية وتفاعلية، حيث تشمل الجولة دول السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات، قبل العودة إلى الدوحة استعدادًا لانطلاق المنافسات.

وتتيح الفعاليات للجماهير مشاهدة الكأس عن قرب، والتقاط الصور التذكارية معها، إلى جانب تقديم معلومات شاملة حول جدول المباريات والمنتخبات المشاركة ونظام البطولة.

ويقوم فريق اللجنة المنظمة بزيارة مراكز التسوق الكبرى في كل دولة ضمن جولة تمتد على مدى شهرين، بهدف نشر أجواء الحماس الكروي العربي وتحفيز المشجعين على حضور الحدث المرتقب.

في السعودية، تنطلق الفعالية في رد سي مول بجدة بين 15 و19 أكتوبر/تشرين الأول، ثم تنتقل إلى بوليفارد الرياض من 12 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن تختتم في النخيل مول بالدمام بين 19 و23 نوفمبر/تشرين الثاني.

أما في البحرين، فتستضيف أفنيوز مول الفعالية من 15 إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وتتواصل الجولة في الكويت وسلطنة عمان بين 29 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني في أفنيوز مول بكل منهما، بينما تحتضن الإمارات الفعالية في دبي مول وياس مول بأبوظبي بين 5 و9 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتستضيف دولة قطر البطولة على ستة ملاعب سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم FIFA 2022™، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية.

وتهدف اللجنة المنظمة من خلال هذه الجولة إلى رفع الوعي الجماهيري بالبطولة، وجذب المشجعين من مختلف الأعمار، وتعزيز شغف كرة القدم العربية قبل انطلاق صافرة البداية.

تتأهل إلى كأس العرب 2025 منتخبات: قطر (البلد المضيف)، الجزائر، المغرب، مصر ضمن التصنيف الأول، تليها تونس، السعودية، العراق، الأردن في التصنيف الثاني.

ويضم التصنيف الثالث الإمارات إلى جانب ثلاثة منتخبات من التصفيات التأهيلية، بينما يشمل التصنيف الرابع أربعة منتخبات ستتحدد هويتها بعد إقامة التصفيات في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.