الاحتلال يعلن نتائج فحص جثث 4 أسرى تسلمهم من غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، الانتهاء من التعرف على هويات 4 جثامين لأسرى إسرائيليين تسلمتهم من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء أمس الإثنين.

وقال الجيش في بيانين منفصلين، إن معهد الطب الشرعي تعرف على جثتي النقيب دانيال بيريز ويوسي شرعبي، وفقا لهيئة البث الرسمية.

وبذلك تتطابق هويات الأسرى الأربعة مع الأسماء التي أعلنتها "حماس" الاثنين، بعدما أعلن في وقت سابق الثلاثاء التعرف على جثتي الأسيرين غاي إيلوز وبيفين جوشي.

والاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلمت جثامين 4، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج جثامين 24 آخرين.

وأكد جيش الاحتلال أنه تم التعرف على جثامين كلٍّ من غاي إيلوز وبيبين جوشي، إلى جانب جثماني أسيرين آخرين لم يُسمح بعدُ بنشر اسميهما، وذلك في معهد الطب الشرعي في "أبو كبير" بتل أبيب، بعد نقل الجثامين إلى داخل إسرائيل يوم أمس، وفق ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن غاي إيلوز (26 عامًا)، أُصيب خلال فراره من مهرجان “نوفا” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتم أسره حيًّا من قبل مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قبل أن يتوفى لاحقًا متأثرًا بجروحه داخل الأسر.

أما الأسير الثاني، بيبين جوشي، وهو مواطن نيبالي يبلغ من العمر 23 عامًا، فقد أُسِر من أحد الملاجئ في كيبوتس علوميم على يد مقاتلين من القسام، وتشير تقديرات الجيش إلى أنه قُتل في الأسر خلال الأشهر الأولى من الحرب، بينما لا تزال التحقيقات الطبية مستمرة لتحديد ظروف وفاته بدقة.





من جهته، أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عمليات التسليم والتسلم التي جرت أمس الاثنين، جرت بالفعل وفق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تبادل الأسرى.

وقال إن حماس كانت ملتزمة بشكل واضح بكل تفاصيل الاتفاق الذي تم الوصول إليه سواء في مواعيد التسليم أو التفاصيل اللوجستية والفنية المصاحبة لها بكل تفاصيلها، وتم الالتزام بها بشكل كامل من حماس ومن جناحها العسكري كتائب القسام.

وأوضح أن هذا الشكل الذي تابعه الجميع هو ما تم التوافق عليه مع الوسطاء في قطر ومصر وتركيا والإدارة الأمريكية، وهو التزام واضح من حركة حماس بكل تفاصيل المرحلة الأولى، حيث انتهاء الحرب وتبادل الأسرى كما أكد ترامب اليوم وإكمال تسليم الجثامين إلى الجهات المختصة، وختم قائلا “بذلك نكون قد أنجزنا هذه المرحلة، وهي مهمة للوصول الكامل إلى وقف إطلاق النار”.

وجرت أمس، عملية تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك في اليوم الرابع من دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، وبالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة.

وفي الثامنة صباح الاثنين، تسلم جيش الاحتلال 7 أسرى أحياء من الصليب الأحمر عقب الإفراج عنهم في مدينة غزة، وفي العاشرة صباحا تسلّم 13 أسيرا آخرين نقلهم الصليب الأحمر من خان يونس.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد نشرت أسماء 20 أسيرا إسرائيليا أحياء أفرجت عنهم في إطار صفقة التبادل، وأكدت إسرائيل تسلّمهم جميعا.

وبعد سنتين من حرب الإبادة في غزة، جدد ترامب تأكيده أن الحرب انتهت، وأنه سيشكل سريعًا مجلس سلام في غزة. وفي قمة شرم الشيخ أمس، وقّع قادة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وثيقة تتعلق بالاتفاق.