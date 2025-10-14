فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسمياً.. نتائج التوجيهي 2024 بغزة (الثانوية العامة) ورابط الحصول عليها

شهداء وإصابات بـ 7 خروقات "إسرائيلية" لوقف إطلاق النار في غزة

المُقاومة تُنفِّذ حملةً أمنية موسّعة لاصطياد المتعاونين مع الاحتلال بالشجاعية

‏غزة إذ تحوز مفتاح خلاص العالم

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في كفر كنا بالداخل المُحتل

الاحتلال يحوِّل 3 منازل لثكنات عسكرية بالخليل

ارتفاع أسعار النفط والذهب

المنظمات الأهلية: مستلزمات الإيواء لم تدخل بعد إلى قطاع غزَّة

"بقيادة المتطرف بن غفير".. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

3 صفقات تبادل للأسرى خلال "طوفان الأقصى" تُتوج بحرية 3985 أسيرا وأسيرة

رسمياً.. نتائج التوجيهي 2024 بغزة (الثانوية العامة) ورابط الحصول عليها

14 أكتوبر 2025 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
...
رسمياً.. نتائج التوجيهي 2024 بغزة (الثانوية العامة) ورابط الحصول عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين عن موعد نتائج امتحانات الثانوية العامة (توجيهي 2024) لطلبة قطاع غزة من مواليد عام 2006 وما يليه.

متى موعد نتائج التوجيهي 2024 في غزة؟

من المقرر أن يتم إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 لطلبة غزة اليوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025، الساعة الواحدة ظهرًا.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2024؟

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم مباشرةً من خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي وهو:

- رابط نتائج التوجيهي 2024 المباشر، اضغط هنا

كيفية معرفة رقم الجلوس:

في حال نسيان رقم الجلوس الخاص بالطالب، يمكن استخراجه بسهولة عبر الخطوات التالية:

 زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى الموقع التالي، اضغط هنا  * استخدام بيانات الدخول:

- اسم المستخدم: gazap1

- كلمة المرور: gaza1234

إدخال البيانات الشخصية: يتوجب إدخال كل من:

 رقم الهوية

 تاريخ الميلاد

 البحث: الضغط على زر البحث لتظهر بيانات الطالب متضمنة رقم الجلوس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #نتائج التوجيهي 2024

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة