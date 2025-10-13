فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سرايا القدس تنشر مشاهد لتجهيزات تسليم الجندي "روم بارسلافسكي"

ملحمة الشَّعب والمقاومة... 1968 أسيرًا فلسطينيًّا ينتزعون الحرِّيَّة

المقاومة تعدم 7 عملاء للاحتلال رميًا بالرصاص بمدينة غزة

أبطال نفق الحرِّيَّة... يوم أوفت "القسَّام" بوعدها

من الزِّنزانة إلى المنفى.... قصَّة الأسير المقدسي محمود عيسى

خبيران يؤكِّدان فشل الاحتلال في فرض شروطه ونجاح غزَّة في إدارة تفاوض ندِّي

صفقة "طوفان الأقصى"... المقاومة تنجز وعدها وتكرِّس فشل (إسرائيل)

قمَّة شرم الشَّيخ تنطلق بمشاركة عربيَّة واسعة... أبرز الملفات المطروحة

وصول الأسرى المحرَّرين إلى قطاع غزَّة وسط استقبال شعبيّ

بالأسماء... القسَّام تعلن عن تسليم جثامين 4 أسرى إسرائيليِّين

بالفيديو سرايا القدس تنشر مشاهد لتجهيزات تسليم الجندي "روم بارسلافسكي"

13 أكتوبر 2025 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
...
سرايا القدس تنشر مشاهد لتجهيزات تسليم الجندي الأسير "روم بارسلافسكي"
متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، مشاهد مصوّرة توثّق اللحظات الأخيرة من التجهيزات الميدانية التي سبقت عملية تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي، ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى الجارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتُظهر المقاطع التي بثّتها السرايا جانبًا من الترتيبات العسكرية الميدانية التي سبقت لحظة التسليم، في مشهدٍ يعكس الانضباط والتنظيم العالي لمقاتلي المقاومة خلال تنفيذ بنود الاتفاق.

 

وتأتي هذه العملية في إطار المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأقصى"، التي تتضمن تبادلاً للأسرى ووقفاً شاملاً لإطلاق النار بعد أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبموجب الصفقة، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن 1716 أسيراً من أبناء قطاع غزة عند مجمع ناصر الطبي بخان يونس، إلى جانب 250 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات من الضفة الغربية والقدس، وعدد من الأسرى المبعدين إلى الخارج.

#الأسرى #الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة