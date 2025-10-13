سرايا القدس تنشر مشاهد لتجهيزات تسليم الجندي "روم بارسلافسكي"

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين، مشاهد مصوّرة توثّق اللحظات الأخيرة من التجهيزات الميدانية التي سبقت عملية تسليم الجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي، ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى الجارية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتُظهر المقاطع التي بثّتها السرايا جانبًا من الترتيبات العسكرية الميدانية التي سبقت لحظة التسليم، في مشهدٍ يعكس الانضباط والتنظيم العالي لمقاتلي المقاومة خلال تنفيذ بنود الاتفاق.

وتأتي هذه العملية في إطار المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الأقصى"، التي تتضمن تبادلاً للأسرى ووقفاً شاملاً لإطلاق النار بعد أكثر من عامين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبموجب الصفقة، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن 1716 أسيراً من أبناء قطاع غزة عند مجمع ناصر الطبي بخان يونس، إلى جانب 250 أسيراً من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات من الضفة الغربية والقدس، وعدد من الأسرى المبعدين إلى الخارج.