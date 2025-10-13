"حماس" تدعو كلَّ الوسطاء لمراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على غزَّة

رحَّب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد بشكل واضح انتهاء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة.

ودعا قاسم في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، كل الوسطاء والأطراف الدولية لاستمرار مراقبة سلوك الاحتلال وضمان عدم استئناف عدوانه على أهلنا في قطاع غزة.

وأفرجت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاثنين، جميع الأسرى "الإسرائيليين" الأحياء البالغ عددهم 20 أسيرًا، في إطار المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجرت عملية التسليم على مرحلتين، شملت المرحلة الأولى 7 أسرى في مدينة غزة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، تلتها المرحلة الثانية التي ضمت 13 أسيرًا في مدينة خانيونس.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الاثنين، أنَّ كتائب القسام والمقاومة في قطاع غزة، أفرجت عن أسرى الاحتلال الـ 20 لدى المقاومة، ضمن خطوات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، أن التزامها بتنفيذ التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على أهمية عمل الوسطاء لإلزام العدو الصهيوني بتنفيذ ما يترتّب عليه من التزامات بموجب الاتفاق، واستكمال تنفيذ بنوده كافة.

وقالت، إن "تحرير أسرانا الأبطال، ومن بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية الذين قضوا عقودًا طويلة خلف القضبان، هو ثمرة بطولة وصمود شعبنا العظيم في قطاع غزة، وأبنائه في المقاومة الباسلة، وهو وفاءٌ من المقاومة بعهدها لشعبها وأسراها، وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر أمام بطش النازيين الجدد".

وأوضحت، أنَّ نتنياهو وجيشه لم ينجحوا على مدار عامين من حرب الإبادة والتدمير في تحرير أسراه بالقوة، واضطروا في النهاية للرضوخ لشروط المقاومة، التي أكّدت أنّ طريق عودة جنوده الأسرى لا يكون إلا عبر صفقة تبادل، وإنهاء حرب الإبادة.

وأكدت "جماس"، أنَّ المقاومة بذلت كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى الاحتلال، رغم محاولات مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي استهدافهم والتخلّص منهم، وذلك في وقت يتعرّض فيه أسرانا في سجون الاحتلال لكل أشكال الانتهاكات من تنكيل وتعذيب وقتل.

المصدر / فلسطين أون لاين