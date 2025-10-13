بالأسماء: "إعلام الأسرى" ينشرُ قائمةً بأسماء المُعتقلين الفلسطينيين المُقرَّر الإفراج عنهم

نشر مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم الاثنين، قائمتين بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من سجون الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وتضمَّنت قائمة أسرى غزة 1718 اسمًا، سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، عقب اختطافهم خلال العملية البرية "الإسرائيلية" في غزة واعتقالهم في سجون الاحتلال.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، قائمة أخرى تضم 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة.





وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفرلج عنهم اليوم 1,966 أسيرًا.

وسيتم تبادل الأسرى بين الجانبين بواسطة طواقم الصليب الأحمر من دون أي مراسم علنية أو تغطية إعلامية، على أن يرافقها وفد مصري إلى سجني "عوفر" و"كتسيعوت" من أجل التأكد من هوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وتنص صفقة تبادل الأسرى المبرمة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على إفراج الاحتلال عن 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة، بالإضافة إلى نحو 1700 أسير من غزة ممن اعتقلوا بعد اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومن ضمن الأسرى المقرر الإفراج عنهم أيضا، 15 أسيرا من مناطق الـ48 بينما المتبقون من الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر صحفية، بأن حافلات فلسطينية تتحرك من غزة إلى معبر كرم أبو سالم لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم.

وكشفت القناة 12 العبرية، أن حكومة الاحتلال صادقت على قائمة احتياطية تضم خمسة أسرى من قطاع غزة، سيتم الإفراج عنهم في حال أُجريت تعديلات على القوائم الأساسية ضمن صفقة التبادل المرتقبة.

وبحسب القناة، فإن القائمة الاحتياطية تشمل مدير مجمع ناصر الطبي الأسير الدكتور حسام أبو صفية، مشيرة إلى أنه لن يتم الإفراج عنه إلا بقرار مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف كاتس، وذلك فقط في حال لم يكتمل عدد الأسرى المقرر إطلاق سراحهم.

وفي سياق متصل، أوضحت القناة أن مشاورات هاتفية عاجلة جرت في وقت متأخر، أفضت إلى تعديلات في اللحظة الأخيرة على قوائم الأسرى، وذلك تحت ضغط سياسي وأمني متزايد.

المصدر / فلسطين أون لاين