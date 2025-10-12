حماس تعزي قطر بوفاة ثلاثة من دبلوماسييها في حادث سير بمصر

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في وفاة ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين ضمن الوفد المشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إثر حادث سير أليم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ولقي 3 دبلوماسيين قطريين مصارعهم وأصيب آخران من الوفد المشارك في المفاوضات بشأن حرب غزة، جراء تعرضهم لحادث سير على بعد نحو 50 كيلومترا من شرم الشيخ في مصر.

وأكدت حماس في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، تضامنها الكامل مع دولة قطر وعائلات الضحايا والمصابين، سائلة الله أن يحفظ قطر وشعبها من كل مكروه وسوء، مشيدة في الوقت ذاته بالدور القطري الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وجهود التهدئة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية مصرية، أن الدبلوماسيين القطريين تعرضوا لحادث على طريق شرم الشيخ، أثناء توجههم لحضور إعلان وتوقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت بالحرجة، نقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من فجر اليوم على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ، ما أدى إلى مصرع 3 دبلوماسيين.

وأفيد بأن الوفد كان يستقل سيارة دبلوماسية واحدة ضمن الموكب المرافق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقالت مصادر مطلعة، إن وفدًا من خبراء الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية المصرية انتقل إلى الموقع الحادث، لإجراء الفحص الفني الشامل وجمع العينات والأدلة المادية، ورفع آثار الفرامل والتصادم، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل عن الأسباب الفنية المحتملة للحادث.

كما أوضحت المصادر ذاتها أن فريق النيابة انتقل لاحقًا إلى المستشفى الذي نُقل إليه الضحايا، وذلك لمناظرة جثامين الدبلوماسيين الثلاثة، فضلًا عن متابعة الحالة الصحية للمُصابين.

ويُعد الوفد القطري من أبرز الأطراف المشاركة في جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن لوقف الحرب على غزة، وكان من المقرر أن يحضر الوفد صباح اليوم مؤتمرًا مشتركًا في مدينة شرم الشيخ للإعلان عن التفاهمات النهائية بشأن الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين