مصرع 3 دبلوماسيين من الوفد القطري المفاوض بحادث سير في شرم الشيخ

لقي 3 دبلوماسيين قطريين مصارعهم وأصيب آخران من الوفد المشارك في المفاوضات بشأن حرب غزة، جراء تعرضهم لحادث سير على بعد نحو 50 كيلومترا من شرم الشيخ في مصر.

وعلم أن الدبلوماسيين القطريين الذين لقوا مصارعهم؛ هم: عبد الله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني، بينما المصابان هما عبد الله بن عيسى الكواري ومحمد البوعينين.

وذكرت مصادر أمنية مصرية، أن الدبلوماسيين القطريين تعرضوا لحادث على طريق شرم الشيخ، أثناء توجههم لحضور إعلان وتوقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح وصفت بالحرجة، نقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، فإن الحادث وقع منتصف ليل هذا اليوم على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة شرم الشيخ، ما أدى إلى مصرع 3 دبلوماسيين.

وأفيد بأن الوفد كان يستقل سيارة دبلوماسية واحدة ضمن الموكب المرافق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويعد الوفد القطري من أبرز الأطراف المشاركة في جهود الوساطة التي تقودها الدوحة بالتنسيق مع القاهرة وواشنطن لوقف الحرب على غزة، وكان من المقرر أن يحضر الوفد صباح اليوم مؤتمرا مشتركا في مدينة شرم الشيخ للإعلان عن التفاهمات النهائية بشأن الاتفاق.

ووصلت الجهات المصرية المختصة إلى مكان الحادث، وشرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار وزارة الخارجية القطرية والسفارة القطرية بالقاهرة بالحادث.

وباشرت السلطات المصرية والقطرية التنسيق في ما بينها لنقل جثامين الدبلوماسيين الثلاثة إلى الدوحة، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة على أعلى مستوى من الجانبين.

ومن المنتظر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة دولية يوم غد الإثنين ستتناول مستقبل غزة وإنهاء الحرب على القطاع، وذلك بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

المصدر / فلسطين أون لاين