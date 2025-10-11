فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم إلى سجني "عوفر" و"النقب"

شهيد ثان في جنوب لبنان وحزب الله يطالب الدولة بموقف حازم

الكوليرا تحصد أرواح 570 سودانياً في إقليم دارفور

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم الزيتون

هل يصمد وقف إطلاق النار في غزة؟

مستوطنون وجيش الاحتلال يهاجمون منزلا في أم صفا

قوات أميركية تصل إلى (إسرائيل) لتنسيق تنفيذ اتفاق وقف النار بغزة

السلطة تصرف نصف رواتب موظفيها وسط أزمة مالية خانقة

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 67,682 شهيدًا

غزّة الارادة التي صمدت برغم الخذلان

ترامب: قادة حماس مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء

11 أكتوبر 2025 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
...
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قادة حركة حماس بأنهم "مفاوضون جيدون وأقوياء جدا وأذكياء"، وذلك بعد التوصل لاتفاق مع إسرائيل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب، مساء أمس الجمعة، في البيت الأبيض رد فيه على سؤال عن الضمانات التي قدمها لحماس لإقناعها بأن إسرائيل لن تستأنف القصف بمجرد استعادة أسراها قائلا "تحدثت بلهجة قوية، فالعالم هناك قوي، وحماس أناس أقوياء جدا وأذكياء ومفاوضون جيدون".

وأضاف ترامب أن حماس لديها "أمور كثيرة، وإذا استغلوها فسيكونون ناجحين جدا، وقادة حماس كانوا يعلمون أن الانتقام سيكون هائلا وغير محتمل، وسيكون هناك دمار شامل، وهم لا يريدون ذلك، ولا أحد يريد ذلك في هذه المرحلة".

وأكد الرئيس الأميركي أن حماس "تريد المضي قدما في الاتفاق" كما شدد على أنه يعتقد أن الاتفاق "سيصمد لأن الطرفين متعبان من القتال".

وقال ترامب إن إعادة إعمار غزة "ستتم بمساعدة دول غنية في المنطقة" لكنه لم يذكر أيا منها بالاسم.

وأول أمس الخميس، أعلن ترامب التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح حماس.

وفجر الجمعة، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بتوقيت القدس، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #دونالد ترامب #وقف إطلاق النار في غزة #حرب الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة