الذهب يتراجع عن الـ4 آلاف دولار بعد اتفاق وقف النار في غزة

أثار إعلان اتفاق وقف إطلاق النار على غزة، تفاعلا واسعا، لم يقتصر على الأوساط السياسية والإنسانية، بل امتد إلى الأسواق المالية، وعلى رأسها سوق الذهب العالمي، الذي شهد تغيرات ملحوظة؛ وسط تساؤلات ملحّة من المستثمرين والأفراد على حد سواء.

الذهب.. مؤشر الحروب وأداة الحذر

لطالما ارتبط أداء الذهب بالتوترات الجيوسياسية، حيث يُنظر إليه تاريخيا على أنه "الملاذ الآمن" الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات الأزمات والحروب. وفي ظل الحرب الأخيرة على كامل قطاع غزة المحاصر، قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، متجاوزة حاجز الـ4000 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

لكن مع إعلان اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، والذي يتضمن خطة لانسحاب الاحتلال "الإسرائيلي" الكامل من غزة ومسارا نحو إدارة فلسطينية؛ قد بدأ الذهب بالفعل يفقد بعضا من وهجه الفوري، عقب أن هدأت المخاوف الجيوسياسية نسبيا.

وبحلول الساعة 16:38 بتوقيت "غرينتش"، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 3993.41 دولاراً للأوقية، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر بنسبة 1.6% لتسجل 4006.40 دولاراً.

وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.5%، ليقترب من أعلى مستوياته في شهرين، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المتعامل المستقل في المعادن تاي وونغ إن "المضاربين يقلصون استثماراتهم في الذهب مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، لأنه يقلل من التوتر في منطقة مضطربة تاريخياً".

خبراء: لا داعي للذعر

في ظل هذه التطورات، يرى خبراء الذهب، بحسب عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرٍّقة، أنّ ما يحدث في السوق الآن يُعد "تصحيحا مؤقّتا" بفعل عمليات جني الأرباح، وليس تغييرا في الاتجاه العام.

وأشار عدد من الخبراء، بالقول إنّ: "الانخفاض الأخير لا يدعو للقلق، والأسعار قد تعود للارتفاع مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا".

ووفقا لبيانات السوق، فقد ارتفع الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 4007.39 دولارا للأوقية، محقّقا مكاسب أسبوعية بلغت 3.2 في المئة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.3 في المئة إلى 4024.40 دولارا للأوقية، وهو ما يعكس استمرار الثقة في المعدن الأصفر، حتى مع تراجع التوترات في غزة.

