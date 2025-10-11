فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

النبيه: قدَّمنا خطةً من 3 مراحل لإعادة إعمار بلديات قطاع غزَّة

لجنة فلسطينية: "إسرائيل" تحتجز 735 جثمانًا فلسطينيًا بينهم 67 طفلًا

شهيد وإصابات في قصف الاحتلال جنوبي لبنان

ما آخر تطوُّرات ملفي "إدخال المساعدات ومعبر رفح" في غزّة؟ مصدر قيادي يكشف

من الغبار إلى الأمل.. الغزيون يفتتحون فجر ما بعد الحرب

النظام الصحيُّ في غزَّة يواجه انهيارًا كارثيًّا... نسبة إشغال الأسرة تتجاوز 250%

القياديّ أبو مرزوق يكشف آخر التَّطوُّرات بشأن صفقة تبادل الأسرى

وقف إطلاق النَّار يدخل حيز التنفيذ وآلاف النَّازحين يعودون إلى مدينة غزَّة عبر شارع الرشيد

لجنة فلسطينية: "إسرائيل" تحتجز 735 جثمانًا فلسطينيًا بينهم 67 طفلًا

11 أكتوبر 2025 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
مقابر الأرقام

قالت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، إن "إسرائيل" تواصل احتجاز 735 جثمانا فلسطينيا، بينهم 67 طفلا.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن "سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تحتجز جثامين 735 شهيدا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام".

ومقابر الأرقام؛ مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وذكرت اللجنة أن "إسرائيل" تحتجز منذ بداية عام 2025 جثامين 479 فلسطينيا، من بينهم 86 من المعتقلين، و67 من الأطفال، و10 نساء".

وأشارت إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش "الإسرائيلي" يحتجز في معسكر سدي تيمان ما يقارب 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة، قتل الجيش "الإسرائيلي" ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1051 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / وكالات
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #صفقة تبادل الأسرى #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة