ما آخر تطوُّرات ملفي "إدخال المساعدات ومعبر رفح" في غزّة؟ مصدر قيادي يكشف

كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، آخر تطوُّرات ملف المساعدات ومعبر رفح، بناءً على بنود اتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزة.

وأكد المصدر القيادي في تصريحات صحفية، أن الوسطاءَ أبلغوهم أنّ المساعدات واحتياجات قطاع غزة ستبدأ بالدخول اليوم السبت بحرية بكاملة بما في ذلك الوقود والغاز.

وقال المصدر، إن الوسطاءَ أبلغوهم بأن معبر رفح سيفتح أبوابه منتصف هذا الأسبوع أمام المواطنين في الاتجاهين.

وذكر المصدر، أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لعودة عملها في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه، ليبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى وفتح المعابر.

وفي تصريحات سابقة، قال القيادي في "حماس" أسامة حمدان إنَّ الوكالات الدولية ستشرف على عملية توزيع المساعدات وليست مؤسسة غزة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يشمل أن تفتح 5 معابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.

ولفت إلى أنَّ المرحلة الأولى ستلبي أهم مطلب للشعب الفلسطيني وهو وقف العدوان على قطاع غزة. وتابع "طالبنا بوقف عمليات الطيران المسيّر في أجواء القطاع لتنفيذ عملية تسليم الأسرى".

وشدد حمدان على أنَّ إدارة قطاع غزة شأن وطني ولن نسمح بأي تدخل خارجي، مؤكدًا أنه "من يريد أن يساعد شعبنا فليفعل ذلك بعيدا عن سيناريوهات الانتداب والوصاية".

وأوضح أنَّ الفصائل قدمت مقترحا من 40 اسما لتولي مسؤولية إدارة قطاع غزة، مؤكدًا أن إدارة غزة يجب أن تكون من شخصيات وطنية فلسطينية من دون تدخل "إسرائيلي".

ويوم الخميس، أعلن رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، التوصل إلى اتفاقٍ شاملٍ لإنهاء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وتبادل الأسرى.

وقال الحية في كلمةٍ متلفزة، "نعلن اليوم أمام شعبنا وأمتنا والعالم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وبدء تنفيذ وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وفتح معبر رفح، وإدخال المساعدات بشكلٍ كامل".

وأوضح أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1,700 أسير من أبناء غزة الذين اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر، إضافة إلى جميع الأطفال والنساء.

وأكد الحية أن الحركة تسلّمت ضمانات رسمية من الوسطاء ومن الإدارة الأميركية تؤكد أن الحرب انتهت تمامًا.





المصدر / فلسطين أون لاين