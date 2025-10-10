وزارة الدفاع التركية: قواتنا جاهزة لتولي مهام تُسند إلينا في غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها المسلحة "مستعدة لتولي أي مهمة تُكلّف بها" ضمن أي عملية محتملة لحفظ السلام في قطاع غزة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع، في تصريح للصحفيين، إن "القوات التركية، التي تمتلك خبرة واسعة في مهام فرض السلام وحفظه، مستعدة للاضطلاع بأي دور يُطلب منها ضمن الجهود الدولية الجارية لمراقبة تنفيذ اتفاق غزة".

ويأتي هذا الموقف بعد تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، رغبة بلاده في المشاركة في أي بعثة تُكلف بمراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، مشدداً على أن تركيا ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني "بكل الوسائل الممكنة".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات من باريس، أن "فريقاً يضم الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا سيؤدي دور الميسّر لمتابعة تنفيذ تفاصيل الاتفاق والتباحث بشأنها مع الطرفين"، مشيراً إلى أن هذه الدول "ستكون بمثابة وسطاء دائمين لضمان الالتزام ببنود الهدنة".

وكان ترامب قد أعلن، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أنه سيغادر قريباً إلى الشرق الأوسط لحضور مراسم توقيع الاتفاق في مصر، مشيراً إلى أن عملية تبادل الأسرى ستجري يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وعبّر ترامب عن شكره لقادة قطر ومصر وتركيا على جهودهم في الوصول إلى الاتفاق، قائلاً: "ما تحقق في غزة نتيجة رائعة وجهد إنساني ودبلوماسي غير مسبوق"، وأضاف أن السلام في الشرق الأوسط "سيكون مستداماً لأن جميع دول المنطقة متفقة عليه".