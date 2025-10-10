خبير عسكريّ: انسحاب الاحتلال من غزة يختلف جذريًّا عن سابقاته

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ انسحابًا جزئيًا من مواقع تمركزه داخل قطاع غزة، متجهًا إلى مناطق تموضع جديدة، مشيرًا إلى أنّ العملية "تحتاج إلى وقت طويل نسبيًا بسبب مشاركة وحدات ثقيلة في الانسحاب".

وأوضح الفلاحي في تصريحات لقناة الجزيرة، أنّ الجيش الإسرائيلي بدأ بسحب آليات ومدرعات ووحدات نظامية تُعدّ من أقوى تشكيلاته المشاركة في الحرب، وتحديدًا تلك التي قاتلت في المنطقة الشمالية من القطاع، لافتًا إلى أنّ عملية الانسحاب تجري تحت ترتيبات ميدانية دقيقة.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة 12 العبرية أنّ لواء 401 المدرّع انسحب رسميًا من غزة تنفيذًا للاتفاق السياسي والعسكري الذي تم التوصل إليه بشأن القطاع. كما نقلت عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، قوله إنّ القوات متمركزة حاليًا عند "الخط الأصفر" داخل غزة، وتعمل على "إزالة أي تهديد محتمل".

وبيّن العقيد الفلاحي أنّ الانسحاب الحالي "يختلف جذريًا عن الانسحابات السابقة" من حيث التنظيم والمشهد الميداني، إذ تمكّن عشرات آلاف المدنيين من العودة نحو الشمال "بشكل سلس ومن دون عراقيل أو حواجز تفتيش"، في إشارة إلى التزام الجيش الإسرائيلي بالترتيبات المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول جدولة المراحل اللاحقة، أوضح الفلاحي أنّ المرحلة الأولى تسير بانتظام، مضيفًا: "إذا استمر هذا النسق فسيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية، وهي الأكثر تعقيدًا، وتتعلق بملف بسلاح فصائل المقاومة الفلسطينية". وأكد أنّ تجاوز هذه المرحلة بنجاح سيفتح الطريق أمام بقية المراحل "بشكل سلس ومنضبط".

وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة ودولًا إقليمية مثل مصر وقطر وتركيا تلعب دور الضامن لتنفيذ الاتفاق، ما يعزز فرص استمراره ويحدّ من احتمال انهياره.

وفيما يخصّ ملف الأسرى الإسرائيليين، أوضح الفلاحي أنّ "عمليات البحث عن الجثامين قد تستغرق وقتًا أطول من الجدول المحدد"، مبينًا أنّ لجنة رباعية تضمّ أطرافًا أميركية وإسرائيلية وقطرية ومصرية، إضافة إلى ممثلين عن تركيا، تتولى إدارة هذا الملف الحساس.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل انسحابه التدريجي إلى شرق قطاع غزة وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مضيفا أنه سيكمل انسحابه من مدينة غزة خلال 24 ساعة، فيما أوصت وزارة الداخلية بغزة المواطنين بالحذر حفاظا على سلامتهم.

ونقل موقع والا عن مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار صباح اليوم بعد رصدها حركة مشبوهة وفي محاولة لمنع استهداف الجنود، على حد وصف الموقع.

كما ذكرت إذاعة الجيش أن قوات الإحتلال ستستكمل الانسحاب إلى الخط الأصفر بموجب الاتفاق خلال وقت قصير.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر إن الجيش الإسرائيلي ينهي تفكيك مواقع وتحصينات سينسحب منها باتجاه الخط الأصفر.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اللواء السابع النظامي انسحب من القطاع، كما قالت لاحقا إن اللواء 188 يغادر قطاع غزة.

وأضافت إذاعة جيش الاحتلال أن لواء الاحتياط عتصيوني شرع في الانسحاب من خان يونس جنوبي القطاع الفلسطيني.

أما موقع والا، فأشار إلى أن جيش الإحتلال سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من القطاع.

كما نقل عن مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ ووسط القطاع باتجاه الخط الأصفر المتفق عليه، وستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود.

وأشار الموقع -نقلا عن مصدر عسكري- إلى أن مسار الانسحاب معقد وحساس والجيش لا يريد المخاطرة، وقد بدأ في تقليص قواته.

في المقابل، قالت وزارة الداخلية بغزة إن أجهزتها ستبدأ الانتشار واستعادة النظام في المناطق التي ينسحب منها الاحتلال، مؤكدة أن الاحتلال لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.

ودعت داخلية غزة المواطنين في القطاع إلى الالتزام بالتوجيهات التي ستصدرها في الأيام المقبلة، كما أوصتهم بالحذر قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ حفاظا على سلامتهم.

المصدر / الجزيرة نت* فلسطين أون لاين