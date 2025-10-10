صحيفة عبريّة تكشف خفايا علاقة "نتنياهو" بالفائزة بجائزة نوبل

متابعة/ فلسطين أون لاين

في خضم جدل دولي كبير، أعلن البيت الأبيض رفضه لقرار لجنة نوبل بعدم منح جائزة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن أُعلنت فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بالجائزة صباح اليوم الجمعة.

وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض، ستيفن تشانغ، على منصة "إكس": "لقد أثبتت لجنة نوبل أنها تُعلي من شأن السياسة على السلام".

وأضاف: "سيواصل الرئيس ترامب إبرام اتفاقيات السلام، وإنهاء الحروب، وإنقاذ الأرواح. إنه يتمتع بروح إنسانية، ولن يكون هناك رجل آخر قادر على تحريك الجبال بقوة إرادته".

من جهتها، رحّبت ماتشادو بالجائزة واعتبرتها انتصارًا للشعب الفنزويلي ودعمًا للحلفاء في العالم، بمن فيهم إسرائيل.

وقد اشتهرت ماتشادو بعلاقاتها الداعمة لإسرائيل، إذ أعلنت أنه في حال انتخابها الرئيس ستكون من أول قراراتها نقل السفارة الفنزويلية إلى القدس.

كما سبق أن ناشدت نتنياهو التدخل في ملفات دولية تخص فنزويلا، وأجرت اتصالات رسمية مع مسؤولين إسرائيليين.

لكن هذا التحالف أثار جدلاً داخل الساحة الفنزويلية، إذ رأى منتقدون أن علاقة ماتشادو مع القوى اليمينية الإسرائيلية والأوروبية قد تُشوه صورة نضالها ضد نظام مادورو، خاصة بعد تقارير تشير إلى أن إسرائيل دعمت النظام السابق في برامج تجسس. ودعا هؤلاء إلى أن يكون النضال الداخلي في فنزويلا مستقلًا بعيدًا عن التحالفات التي قد تُستخدم كورقة سياسية دولية.

ومع ذلك، يرى مناصرون لماتشادو أن التحالف مع إسرائيل خطوة استراتيجية لتعزيز نفوذها الدولي وكقوة دعم في المرحلة المقبلة، خصوصًا في مواجهة نظام مادورو وتحصين العلاقة مع "العالم الحر"، كما وصفتها.