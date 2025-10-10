67,211 شهيدًا خلال بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة والصحة تؤكد: لا يزال عدد من الضحايا تحت الرّكام

فلسطين أون لاين

10 أكتوبر 2025 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
67,211 شهيدًا منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة والصحة تؤكد: لا يزال عدد من الضحايا تحت الرّكام

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 17 شهيدًا و 71 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 5 إصابات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,615 شهيدًا وأكثر من 19,182 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,598 شهيدًا و 57,849 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,211 شهيدًا و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

المصدر / فلسطين اون لاين
#غزة

