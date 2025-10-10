السفير حلوم لـ"فلسطين أون لاين": غزة أسقطت حرب الاحتلال الهمجية بصمود أهلها

عمان-غزة/ نبيل سنونو

قال السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم: إن غزة أسقطت حرب الاحتلال الهمجية بصمود أهلها، مبينا أن القطاع تعرض لأكثر من 100 غزوة عبر التاريخ ولم تفلح أيٌّ من تلك الغزوات.

وأضاف حلوم لـ "فلسطين أون لاين" أمس: "ها هي غزة تؤكد من جديد أن هذه الحرب الهمجية التي يقودها الاحتلال الصهيوني المجرم لن يكون مصيرها أحسن حالاً من تلك الغزوات التي رُدّت على أعقابها جميعا وأسقطت عروش كل غزاتها".

وأشاد بأهالي غزة، قائلا: "ها هم أهلنا المنزرعون في غزة يؤكدون ذلك من جديد عبر صمودهم وثباتهم وباعتراف قادة الصهاينة المجرمين الذين يُقرون بعدم قدرتهم على تحقيق الأهداف التي تأسس العدوان المجرم عليها وما زال على امتداد عامين كاملين وما زال يلهث دون جدوى تلاحقه الخيبة".

لكنه رأى أن "ثمة صرخة غضب تغلي في صدور مقاومينا الأبطال على (ما وصفها) ظاهرة الصمت المريب والخذلان المعيب"، على المستوى الرسمي العربي والإسلامي، الذي قال إنه "لم يرتق إلى مستوى الحدث في إسناد أهلنا الغزيين الصامدين وهم يقولون: يا وحدنا".

وأكد أن أهالي غزة يؤكدون بصمودهم أنهم "يدافعون ليس عن غزة وحدها أو عن فلسطين التاريخ فحسب بل عن شرف الأمة كلها وكرامتها وعن الوطن العربي كله أرضا ووطنا وأمة".

وأمس أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة حول مقترح الرئيس دونالد ترامب في شرم الشيخ.

وارتكبت (إسرائيل) منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 237 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / فلسطين أون لاين