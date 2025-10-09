قناص يقتل جنديًا إسرائيليًا في غزة.. ومصابون بانقلاب آلية

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت مصادر عبرية، مساء يوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية، إن جنديًا إسرائيليًا قُتل متأثرًا بإصابته الخطرة برصاص قناص في غزة.

ولوضح موقع "حدشوت للو تسنزورا" العبرية أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل بنيران قناص فلسطيني في قطاع غزة هو سائق جرافة "D9" من الفرقة "98".

وفي حادث منفصل، أُصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بجراح متفاوتة، إثر اصطدام ناقلة جند من طراز "نمر" بآلية "هامر" عسكرية داخل قطاع غزة.

ونشرت مواقع عبرية موقع الحادث، بينما سارعت فرق الإنقاذ والإخلاء لنقل المصابين من المكان وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق المنطقة.





وفي وقت سابق، أعلنت القناة 13 العبرية، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة.

وقالت القناة إن "الجنديين أصيبا الأربعاء بعد أن داسا على عبوة ناسفة شمال القطاع"، مبينة أنهما أُجليا إلى مستشفى داخل إسرائيل.

ولم توضح القناة مزيدا من التفاصيل، غير أن إسرائيل تفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث العبرية صباح اليوم الخميس، بأن 3 فرق عسكرية قاتلت في مدينة غزة بدأت الانسحاب من المدينة خشية الاحتكاك مع سكان سيحاولون العودة.

وأعلنت حركة حماس، اليوم، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، وذلك عقب مفاوضات وصفتها بـ"المسؤولة والجادة" خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ.



