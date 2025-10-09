فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مهندس "صفقة شاليط": اتِّفاق غزَّة نهاية للحرب وليس وقفًا مؤقَّتًا

أردوغان: سنساهم في إعادة إعمار غزة ومراقبة تنفيذ الاتفاق

الأونروا تكشف عن خطط عاجلة لإنعاش قطاع غزة

قناص يقتل جنديًا إسرائيليًا في غزة.. ومصابون بانقلاب آلية

حماس تسلّم ردها النهائي للوسطاء حول توقيتات تنفيذ اتفاق غزة

ساعات حاسمة في "تل أبيب".. هل يقرّ الكابينت صفقة تبادل الأسرى؟

بدران: صمود غزَّة وتضحيات المقاومة مهَّدت لما تحقَّق اليوم من إنجازات

صالح لـ"فلسطين": "طوفان الأقصى" أنقذ القضية الفلسطينية من التصفية وخطة ترامب محاولة لإنقاذ الاحتلال

قاسم: جاهزون لتطبيق المرحلة الأولى ونبذُل كل الجهد لإنجاح الاتِّفاق

الداخلية: الاحتلال لا يزال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه

قناص يقتل جنديًا إسرائيليًا في غزة.. ومصابون بانقلاب آلية

09 أكتوبر 2025 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
...
إصابة جنود "إسرائيليين" إثر اصطدام ناقلة جند داخل قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت مصادر عبرية، مساء يوم الخميس، عن مقتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في قطاع غزة.

وقالت المصادر العبرية، إن جنديًا إسرائيليًا قُتل متأثرًا بإصابته الخطرة برصاص قناص في غزة.

ولوضح موقع  "حدشوت للو تسنزورا" العبرية أن الجندي الإسرائيلي الذي قتل بنيران قناص فلسطيني في قطاع غزة هو سائق جرافة "D9" من الفرقة "98".

وفي حادث منفصل، أُصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال بجراح متفاوتة، إثر اصطدام ناقلة جند من طراز "نمر" بآلية "هامر" عسكرية داخل قطاع غزة.

ونشرت مواقع عبرية موقع الحادث، بينما سارعت فرق الإنقاذ والإخلاء لنقل المصابين من المكان وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق المنطقة.

photo_2025-10-09_16-58-53.jpg
 

وفي وقت سابق، أعلنت القناة 13 العبرية، إصابة جنديين إسرائيليين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة.

وقالت القناة إن "الجنديين أصيبا الأربعاء بعد أن داسا على عبوة ناسفة شمال القطاع"، مبينة أنهما أُجليا إلى مستشفى داخل إسرائيل.

ولم توضح القناة مزيدا من التفاصيل، غير أن إسرائيل تفرض رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث العبرية صباح اليوم الخميس، بأن 3 فرق عسكرية قاتلت في مدينة غزة بدأت الانسحاب من المدينة خشية الاحتكاك مع سكان سيحاولون العودة.

وأعلنت حركة حماس، اليوم، التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى، وذلك عقب مفاوضات وصفتها بـ"المسؤولة والجادة" خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدينة شرم الشيخ.

photo_2025-10-09_16-58-53.jpg
 

#جيش الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة