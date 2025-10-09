أردوغان يرحِّب بالتوصل لاتِّفاق وقف إطلاق النار في غزَّة

رحَّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بتوصل "إسرائيل" وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة نتيجة المحادثات التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية بمساهمة تركية.

جاء ذلك في تدوينة للرئيس التركي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص موافقة حماس و"إسرائيل" على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وتقدم أردوغان ببالغ الشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، وقطر، ومصر، لإظهارهم الإرادة السياسية اللازمة لحث "إسرائيل" من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار بغزة.

وأكد، أن تركيا ستراقب عن كثب التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، وستواصل المساهمة في هذا المسار.

وشدد على مواصلة النضال حتى قيام دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "بهذه المناسبة، أحيي من صميم قلبي إخوتي الفلسطينيين الذين يعانون منذ عامين آلاما لا توصف، ويكافحون من أجل الحياة والكرامة في ظروف غير إنسانية، ومع ذلك لم يتخلّوا عن مواقفهم المشرفة رغم كل المآسي التي مرّوا بها".

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

وقالت "حماس"، في تصريح صحفي، إنه بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزّة؛ نعلن التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين