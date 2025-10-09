طقس فلسطين.. أمطار خفيفة والحرارة أدنى من معدلها

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، خلال اليوم الخميس، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويكون الجو غائمًا جزئيًا.

ورجحت الأرصاد الجوية الفلسطينية، سقوط أمطار خفيفة متفرقة على معظم المناطق. بينما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وأوضحت "الأرصاد الجوية"، أنه في ساعات المساء والليل؛ يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف باردًا في المناطق الجبلية وباردًا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

ويكون الجو، غدًا الجمعة، غائمًا جزئيًا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وتستمر درجات الحرارة، بداية الأسبوع المقبل (يوم السبت)، بالارتفاع بشكل طفيف، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف؛ بينما تبقى الحرارة أدنى من معدلها السنوي العام بقليل.

ويكون الجو، يوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

وترتفع درجات الحرارة، بشكل طفيف، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تزحلق المركبات على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط أمطار، وتدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

