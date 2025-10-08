الأمم المتحدة: غزة سجلت نحو 42 ألف إصابة بالغة خلال عامين

غزة/ فلسطين أون لاين

أفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن نحو 42 ألف فلسطيني في قطاع غزة تعرضوا لإصابات بالغة قد تغير حياتهم خلال العامين الماضيين.

وأشار دوجاريك إلى أن واحدًا من كل أربعة مصابين طفل، وأن أكثر من 5 آلاف حالة أدت إلى بتر أعضاء من المصابين.

وأضاف المتحدث أن العديد من سكان غزة غير قادرين على مغادرة شمال القطاع بسبب انعدام الأمن، بينما يضطر آخرون للنوم في العراء، ويكافحون للبقاء على قيد الحياة وسط نقص حاد في الغذاء.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدًا، و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.