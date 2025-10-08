مطعم في تايلاند يعلّق لافتة "ممنوع دخول الإسرائيليين"

وكالات/ فلسطين أون لاين

أثار حادث وُصف بالمهين ضد سائحين إسرائيليين في جزيرة "كوفنغان" السياحية في تايلاند موجة جدل بعد أن وُضع على مدخل أحد المطاعم الشهيرة لافتة كتب عليها بالإنجليزية "No Israelis" (ممنوع دخول الإسرائيليين)، ما دفع إسرائيليين لاتهام صاحب المطعم "بمعاداة السامية".

ووفق ما نقلته القناة "12" العبرية، قال السائح الإسرائيلي "إيتسيك" إنه وصل إلى المطعم برفقة أصدقائه بعد أن قرأ توصيات إيجابية عنه على الإنترنت، لكنه فوجئ عند المدخل بأحد العاملين يشير إلى لافتة صغيرة كتب عليها "لا دخول للإسرائيليين"، قبل أن يمنعه من الجلوس.

وأضاف: "لم أصدق ما أراه. في البداية ظننت أنني أتوهم. هذا تصرف عنصري ولا يمكن تفسيره بأي شكل آخر".

وأوضح السائح أن صاحب المطعم برر القرار بأن مجموعة إسرائيلية جلست في المكان سابقا ولم يدفع ثمن الوجبات سوى اثنين منهم، ولذلك قرر منذ ذلك الحين منع جميع الإسرائيليين من الدخول.

وقال إيتسيك: "هذا تبرير سخيف، لا يمكن تعميم تصرف فردي على شعب كامل".

ونشر السائح القصة على مواقع التواصل الاجتماعي داعيا الإسرائيليين إلى مقاطعة المطعم، قائلا: "من المهم ألا نسكت على العنصرية. اليوم هي لافتة في مطعم واحد، وغدا يمكن أن تنتشر إلى أماكن أخرى".

كما ذكرت سائحة إسرائيلية أخرى أنها تعرّضت لموقف مشابه في المطعم نفسه، حيث طُلب من شريكها مغادرة المكان فقط لأنه لم يطلب طعاما، رغم وجود مقاعد فارغة، مشيرة إلى أنها اكتشفت لاحقا شكاوى مشابهة من إسرائيليين آخرين تحدثوا عن "تصرفات عدائية" من إدارة المطعم.

الواقعة أثارت استياء واسعا في أوساط السياح الإسرائيليين الذين يقصدون الجزيرة بأعداد كبيرة، ووصف بعضهم ما جرى بأنه "تمييز غير مقبول في عام 2025"، بينما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات التايلاندية حول الحادثة حتى الآن.

المصدر / وكالات