"تبيان" تردُّ على مزاعم صحيفة أمريكيّة حول جثمانَي السنوار

متابعة/ فلسطين أون لاين

نفت حركة "حماس" صحة ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" حول مطالبتها بجثماني القائدين يحيى السنوار وشقيقه محمد، مؤكدة أن ما ورد في التقرير الأميركي "كاذب ولا أساس له من الصحة"

وأفاد مصدر في الحركة لمنصة "تبيان" بأن "ما نشرته الصحيفة يدخل في إطار محاولات التضليل الإعلامي والتأثير على مسار المفاوضات الجارية في مدينة شرم الشيخ".

وشدد المصدر، على أن "فلسطين هي أرض الشعب الفلسطيني، ولا يضير الشهداء أين يُدفنون، غير أن احتجاز جثامينهم يُعدّ جريمة واضحة بموجب القانون الدولي".

وتتواصل في مدينة شرم الشيخ اجتماعات مكثفة بمشاركة أطراف إقليمية ودولية، في إطار الجهود الهادفة إلى تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



