بسبب العدوان الإسرائيلي

"أطباء بلا حدود": البنية الصحية في غزة على وشك الانهيار

08 أكتوبر 2025 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
مستشفيات ومؤسسات غزة الصحية تعرضت لتدمير إسرائيلي ممنهج منذ السابع من أكتوبر 2023

أكد أيتور زابالغوغيازكوا، منسق الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود"، أن البنية التحتية الصحية في قطاع غزة تعرضت لدمار واسع نتيجة ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" المستمرة التي تنفذها (إسرائيل) منذ نحو عامين.

وقال زابالغوغيازكوا في تصريح صحفي الأربعاء، إن الكوادر الطبية في القطاع يعيشون المعاناة ذاتها التي يواجهها المدنيون، موضحًا: "فقدنا 15 من زملائنا خلال العامين الماضيين، وهو أمر مروع بالنسبة لنا".

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستشفيات خرج عن الخدمة بالكامل في بعض المناطق، بينما لحقت أضرار جزئية بمستشفيات أخرى، لكنّ الأهالي لا يتمكنون من الوصول إليها بسبب القصف أو الدمار المحيط بها.

وأوضح زابالغوغيازكوا أن المرافق الصحية التي لا تزال تعمل تقدّم خدماتها في ظروف قاسية للغاية، إذ اضطرت إلى العمل خارج مبانيها الأصلية، وبإمكانيات محدودة، في وقت يعاني فيه الطاقم الطبي من إرهاق شديد ونقص حاد في الموارد.

وأضاف أن المستشفيات تواجه أزمات حادة في الكهرباء والمياه والوقود والكلور، إلى جانب صعوبات في تأمين الغذاء للمرضى، مؤكدًا أن استمرار هذه الظروف يهدد بانهيار كامل للنظام الصحي في القطاع.

