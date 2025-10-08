المكتب الحكومي: الاحتلال يصيب 232 فلسطينياً كلّ يوم

فلسطين أون لاين

08 أكتوبر 2025 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
قال المكتب الإعلامي الحكومي، إنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام.

ووفقًا لرصد المكتب الحكومي لجرائم الاحتلال المتصاعدة بعد مرور عامين من الإبادة الجماعية على غزة، فإن الاحتلال يقتل صحفي فلسطيني كل 3 أيام، مشيرًا إلى أنَّ الاحتلال يقتل رجل دفاع مدني كل 5 أيام.

وأضاف، أن "الاحتلال يصيب 232 فلسطينياً كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء"، فيما تسبَّب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين.

وذكر المكتب الحكومي أنَّ الاحتلال تسبب بشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين.

وأوضح المكتب الحكومي، أن الاحتلال يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم، منذ بدء الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

