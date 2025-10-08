حماس: استشهاد الأسرى واحدًا تلو الآخر في سجون الاحتلال يستدعي تحرُّكًا دوليًا عاجلًا

فلسطين أون لاين

08 أكتوبر 2025 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
الشهيد الأسير أحمد خضيرات

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الأسير أحمد حاتم محمد خضيرات (22 عامًا) من بلدة الظاهرية بمحافظة الخليل، الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد والتعذيب البطيء الذي تمارسه إدارة السجون بحقه وبحق آلاف الأسرى الفلسطينيين.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، إن جرائم الاحتلال الفاشي بحق أسرانا البواسل داخل السجون تتواصل، مؤكدةً أن استشهاد الأسرى واحدًا تلو الآخر  وارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الإبادة إلى (78) شهيداً، يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا على كافة المستويات لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الأسرى.

وحذرت "حماس" من خطورة سياسات القتل البطيء التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى، والتي حوّلت السجون إلى مقابر جماعية صامتة.

ودعت جماهير شعبنا لمزيد من النصرة والإسناد الجماهيري لأسرانا خلف القضبان، وتصعيد كل سبل الدعم لهم ولذويهم.

