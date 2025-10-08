في يومها الـ 733.. آخر تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة المتواصلة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 733 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

و قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "غزة موطِنٌ لمليون طفل، ومع ذلك لا يوجد بها مكان آمن"، مشيرة إلى أن "إسرائيل" قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون.

وأكدت "أونروا"، في منشور على منصة (إكس)، أنها قدمت الدعم النفسي لأكثر من نصف مليون طفل عانوا من صدمات نفسية كبيرة، وشهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده.

وأوضحت، أن "إسرائيل" قتلت الأطفال في غزة وهم نائمون أو يحتمون في المدارس، أو وهم يصطفون على طوابير الحصول على الماء، أو وهم يطلبون المساعدة الطبية.

وشددت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، نظراً للمعاناة المستمرة التي يدفع ثمنها الأطفال على وجه التحديد.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 10 شهداء (منهم شهيدان انتشال)، و 61 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وضمن ضحايا لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية 11 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,588 شهيدًا و 57,800 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة، وجاءت التطورات على النحو التالي:

فجر الاحتلال عربة مفخخة في حيي الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما شن الطيران الإسرائيلي غارة قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط وشمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء، بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين