برهوم: طوفان الأقصى كان استجابةً تاريخيَّة لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينيَّة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن أولوية الحركة الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال القيادي برهوم في تصريح صحفي، في الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى"، "نجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة وتطلعاته في التحرير والإصلاح والاستقلال".

وأضاف "أهلنا الصامدون في غزة عانوا على مدار عامين حرب إبادة وتجويع ممنهج وتدمير شامل"، مشيرًا إلى العجز المريب للمنظومة الأممية في وقف العدوان على غزة.

وأوضح، أن الاحتلال مني بفشل ذريع في تحقيق أهدافه العدوانية رغم المجازر التي يندى لها الجبين، مؤكدًا الفشل المدوي في كل محاولات التهجير القسري أو استعادة الأسرى بالقوة أو زرع كيانات عميلة.

وأشار برهوم إلى أنَّ مخططات العدو تكشف حقيقته بوصفه قوة غاشمة توسعية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين.

وتابع "80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان من العلاج والدواء".

وأعرب برهوم عن الفخر بالجهود العظيمة والأعمال الإنسانية للمنظومة الصحية والدفاع المدني وغيرهما.

وفي الذكرى الثانية لمعركة "طوفان الأقصى"، قال برهوم إن "طوفان الأقصى" كان استجابة تاريخية لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه فضح الاحتلال وعزله إقليميا ودوليا.

وشدد على أن طوفان الأقصى أعاد قضيتنا الوطنية إلى موقعها العالمي، ووضع الاحتلال في عزلة غير مسبوقة وحرَّك ضمائر الشعوب للاعتراف بدولتنا المستقلة.

وأردف "حرب العدو الصهيوني لم تكن موجهة ضد حماس وفصائل المقاومة بل ضد الوجود الفلسطيني".

وحول مفاوضات وقف إطلاق النار على غزة، أكد القيادي في حماس، أن الحركة تعاملت بمسؤولية عالية مع كل مقترحات وقف إطلاق النار خلال عامين وآخرها مقترح الرئيس ترمب.

وذكر أنَّ الحركة في مفاوضات مصر تسعى لتذليل العقبات لتحقيق اتفاق يلبي طموحات شعبنا، مشددًا على أن "أولويتنا وقف دائم وشامل لإطلاق النار وانسحاب كامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع دون قيود وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف هيئة وطنية من التكنوقراط".

وحذَّر برهوم من محاولات نتنياهو عرقلة الجولة الحالية من مفاوضات وقف إطلاق النار وإفشالها.

وأكد القيادي في حماس أنَّ الاحتلال لن يفلح في إحراز نصر زائف رغم القوة الغاشمة.

المصدر / فلسطين أون لاين