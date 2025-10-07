بلدية غزة: المدينة تعيش كارثة إنسانية والدمار طال كل مناحي الحياة

أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ طالت آثار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال مختلف مناحي الحياة والبنية التحتية والمرافق الخدماتية والمباني العامة والخاصة وتحولت غزة إلى مدينة منكوبة بفعل الدمار.

وأوضحت البلدية أن مئات الآلاف من المواطنين ما زالوا يعيشون في المدينة تحت ظروف بالغة القسوة، يفتقرون فيها إلى المياه النظيفة والخدمات الصحية والغذاء والمأوى، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الأساسية. وقد حوّل الدمار الواسع شوارع المدينة إلى أكوام من الركام، وتحوّلت المرافق العامة إلى مناطق منكوبة يصعب الوصول إليها أو الاستفادة منها.

وبيّنت أن العمليات المدمّرة استهدفت الطرق وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي وشبكات المياه والإنارة والاتصالات وآليات البلدية والحدائق والمباني العامة والخاصة، ما أدى إلى شلل شبه تام في تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وتفاقم الأوضاع الصحية والبيئية وانتشار الأوبئة في عدة مناطق من المدينة.

وأضافت أن الكارثة الإنسانية تتسع يوماً بعد يوم مع استمرار العدوان ونقص الموارد، مشيرةً إلى أن البلدية تبذل جهوداً استثنائية للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات، رغم فقدان معظم المعدات والآليات، ونفاد الوقود وغياب الدعم اللازم لتسيير الأعمال الحيوية.

وأكّدت البلدية أن استمرار حرب الإبادة يهدد بكوارث جديدة، لا سيّما مع اقتراب موسم تساقط الأمطار وعدم توفر الإمكانيات الكافية لمواجهة آثاره، الأمر الذي ينذر بمزيد من المعاناة للسكان الذين يكافحون من أجل البقاء.

وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والإغاثية بالتحرك العاجل لإنقاذ مئات الآلاف من المدنيين في المدينة، ودعم الجهود البلدية لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وحماية ما تبقّى من مقومات الحياة في غزة المنكوبة.

المصدر / فلسطين أون لاين