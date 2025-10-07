فلسطين أون لاين

07 أكتوبر 2025 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
محلل "إسرائيلي": حماس لن تختفي أبدًا ولن يستطيع أحدٌ نزع سلاحها

تناول المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نداف إيال حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة، وقال إن أي اتفاق مرتقب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"إسرائيل" لن يؤدي إلى اختفاء الحركة من القطاع.

وأكد إيال، أنَّ الحرب على غزة "التحدي الأكبر في تاريخ الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبير أحد كبار قادة هيئة الأركان العامة في "الجيش الإسرائيلي"، مؤكدًا أن الحركة "لن تختفي".

وأشار إلى أنَّ تدمير الحركة هو هدف غير واقعي لأنها "حركة شعبية متجذّرة في المجتمع الفلسطيني، لا يمكن تفكيكها كتنظيم.

وسلَّط إيال الضوء على الصعوبات التي يواجهها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث هناك "أسرى محتجزون ومعارك تحت الأرض في شبكة أنفاق معقّدة وكثافة سكانية مدنية تحول دون المناورة، وضغط دولي هائل للحد من الخسائر البشرية".

وأضاف، " مسؤول إسرائيلي كبير أكد أنه من المستحيل فرض نزع الأسلحة الخفيفة في قطاع غزة في مثل هذا الواقع، رغم أن خطة ترامب تنص صراحة على إلقاء السلاح".

وختم إيال "بمعنى آخر: حماس لن تختفي، هي حركة شعبية متجذرة في الرأي العام الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #7 أكتوبر

