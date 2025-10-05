حماس: الاحتلال يهدف إلى فرض وقائع تهويدية جديدة بالضفَّة

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، إن انتهاج حكومة الاحتلال سياسة استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية، تهدف إلى فرض وقائع تهويدية جديدة على الأرض واستكمال مشروع الضم والتهجير.

وأوضح مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة أقامت 117 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إطار خطة ممنهجة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية، وخلق بيئة استيطانية تخدم "حلم الاحتلال بالضم الكامل للضفة".

وأشار إلى، أن هذا التوسع الاستيطاني الخطير يتزامن مع تصعيد ميداني واسع النطاق في جميع محافظات الضفة الغربية، ضمن سياسة تهدف إلى "إخماد روح المقاومة وكسر صمود الشعب الفلسطيني".

وأكد القيادي في حماس أن "هذه الجرائم تمثل سياسة فصل عنصري متكاملة الأركان".

وشددمرداوي، على أن الاحتلال يسعى لتفريغ الأرض من أهلها الأصليين، في انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تحظر تغيير الوضع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.

وشدد مرداوي على أن الشعب الفلسطيني سيواصل مقاومته وصموده في وجه الاستيطان والعدوان، وأن "كل مشاريع الاحتلال ستتحطم أمام إرادة الفلسطيني المتمسك بأرضه وهويته وحقوقه التاريخية".

ودعا القيادي في حماس، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأرض والإنسان الفلسطيني.