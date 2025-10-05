استطلاع: انقسام حاد في تقييم المجتمع الإسرائيلي لنتائج حرب الإبادة

أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي العام، انقساما حادا في تقييم المجتمع الإسرائيلي لنتائج حرب الإبادة المتواصل على غزة منذ عامين، إلى جانب اتساع الفجوة بين ثقة الإسرائيليين بالمؤسسة العسكرية وبالحكومة، وسط تراجع قناعة الإسرائيليين بإمكان تحقيق أهداف الحرب.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب (INSS)، إلى تنامي الشكوك في جدوى العمليات العسكرية وإمكان تحقيق أهدافها، لا سيما في ملف الأسرى، مع تزايد الدعوات إلى إنهاء الحرب، إلى جانب قلق اجتماعي من "اليوم التالي" وتراجع في شعور التضامن الداخلي.

وأُجري الاستطلاع الشهري للمعهد في الفترة بين 11 و14 أيلول/ سبتمبر 2025، ونُشرت نتائجه الجمعة الماضية.

وأفاد 66% من الإسرائيليين بأنّ ثقتهم بالجيش بقيت كما هي أو ارتفعت منذ بداية الحرب، فيما قال 31% إنّ الثقة بالجيش انخفضت.

وأفادت النتائج بأن 63% من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنّ ثقتهم بحكومة الاحتلال تراجعت منذ اندلاع الحرب، مقابل 35% قالوا إنّها بقيت مستقرة أو ارتفعت (24% مستقرة و11% ارتفعت)، ما يعكس اتجاهًا سلبيًا تجاه الأداء الحكومي.

وعبّر معظم الجمهور الإسرائيلي (72%) عن مستوى رِضا منخفض أو منخفض جدًا عن إدارة حكومة الاحتلال للحرب على غزة، في حين أبدى 57% رِضًا كبيرًا أو كبيرًا جدًا عن إدارة الجيش للعمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقدّر 43% من الإسرائيليين أنّ وضع (إسرائيل) تحسّن منذ 7 أكتوبر، مقابل 42.5% رأوا أنّ الوضع تدهور، ما يدل على انقسام حاد في تقييم نتائج الحرب بعد قرابة عامين.

قال 51% إنّهم يخشون إمكان تكرار حدث مشابه لـ7 تشرين الأول/ أكتوبر على حدود غزة، في مؤشر إلى استمرار الشعور بالمخاطر القريبة لدى شريحة واسعة من المستطلَعين.

وأظهر الاستطلاع أنّ أغلبية ترى الجيش مستعدًا بدرجة عالية أو عالية جدًا لحماية بلدات الشمال (53.5%) والجنوب (57%) في السنوات المقبلة، بينما اعتبر 39% فقط أن أن جاهزيةَ الجيش تمكّنه من حماية مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وقال 57% إنّ قرارات الحكومة خلال الحرب استندت بدرجة منخفضة أو منخفضة جدًا إلى اعتبارات أمنية صِرفة، مقابل 37.5% رأوا أنّ الاعتبارات الأمنية شكّلت أساس القرار الحكومي.

وحافظ الجيش على مستوى ثقة مرتفع وثابت عند 75% ثقة عالية، مع فجوة قومية واسعة إذ بلغت الثقة 86% لدى اليهود مقابل 29% لدى العرب، وفق نتائج الاستطلاع.

وبلغت الثقة برئيس الأركان، إيال زامير، 58% ثقة عالية (مستقرة قياسًا باستطلاع آب/ أغسطس 60%)، مع فوارق واضحة بين المجموعات: 68% لدى اليهود مقابل 19% لدى العرب.

وعزّزت قيادة الجيش العليا رصيدها مقارنة بعام 2024؛ إذ عبّر 59% عن ثقة كبيرة أو كبيرة جدًا بها، مقابل 37% ثقة قليلة أو انعدام ثقة، ارتفاعاً من 52% مقابل 42% في تشرين الأول/أكتوبر 2024.

وتراجعت الثقة بطريقة التحقيقات الداخلية داخل الجيش وآلية استخلاص الدروس؛ إذ قال 37% إنّ ثقتهم كبيرة أو كبيرة جدًا بهذه المنظومة، مقابل 60% ثقتهم منخفضة أو يبدون انعدام ثقة، ولدى اليهود انخفض المؤشر إلى 41% بعد أن كان 66.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وسجّل الاستطلاع مستوى ثقة متدنيًا بالحكومة عند 26% ثقة عالية دون تغيير عن آب/ أغسطس، وبلغت النسبة 30% لدى اليهود و9% لدى العرب، مع 88% من العرب يعبّرون عن ثقة منخفضة أو انعدام ثقة بالحكومة.

وبلغت الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 30% إجمالاً، وتوزّعت إلى 36% لدى اليهود و5% لدى العرب. وأظهرت النتائج أنّ الثقة العالية بالجيش عابرة للمعسكرات السياسية (81% بين ناخبي الائتلاف و80% بين ناخبي المعارضة)، بينما تكشف أرقام الحكومة استقطابًا حادًا (7% فقط ثقة عالية لدى ناخبي المعارضة مقابل 55% لدى ناخبي الائتلاف).

وبيّن الاستطلاع تنامي عدم الثقة بالحكومة داخل معسكر الائتلاف نفسه؛ إذ عبّر 43% من ناخبيه عن ثقة قليلة أو انعدام ثقة.

وتراجعت القناعة بإمكان انتصار الجيش في حرب غزة إلى 58% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم واثقين أو يعتقدون بالانتصار (بانخفاض 8 نقاط عن 66% في آب/ أغسطس)، مقابل 31% يعتقدون أنّ الجيش لن ينتصر، وبلغ المؤشر 66% لدى اليهود و24% لدى العرب.

وتراجعت قناعة الإسرائيليين بإمكان تحقيق أهداف الحرب؛ إذ قال 44.5% إنّ ذلك ممكن بالكامل أو إلى حدّ كبير (9.5% بالكامل و35% إلى حدّ كبير)، مقابل 50% رأوا أنّه ممكن بقدر ضئيل (36%) أو لن يتحقق (14%).

وأيّد 46% احتلال مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، وعارضه 45%، وتفكّك التأييد إلى 28% مؤيّدين جدًا و18% مؤيّدين إلى حدّ ما، مقابل 19% معارضين إلى حدّ ما و26% معارضين بشدّة.

وبيّنت التقسيمات السياسية أنّ 85% من ناخبي الائتلاف أيّدوا عملية "عربات جدعون 2" (و10% عارضوا)، مقابل 24% تأييدًا و68% معارضة لدى ناخبي المعارضة، ما يعكس اصطفافًا سياسيًا.

وقال 44% إنّ استهداف قيادة حماس في قطر لا يقرّب أيًّا من أهداف الحرب، فيما رأى 25% أنّه يقرّب الهدفين معًا، و21% أنّه يقرّب فقط تقويض حكم حماس، و2% فقط أنّه يقرّب استعادة الأسرى.

وبيّنت النتائج ارتفاع القائلين إنّ الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة إلى 64%، وإلى قرابة 57% لدى اليهود، مقارنة بـ60.5% في حزيران/ يونيو و49% في كانون الثاني/ يناير 2025.

وأظهر الاستطلاع أنّ 60% قلقون من احتمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية (29% قلقون جدًا و31% قلقون إلى حدّ ما)، مقابل 17% غير قلقين كثيرًا و20% غير قلقين إطلاقًا من هذا الاحتمال.

وسجّل 65% قلقًا من الوضع الاجتماعي في إسرائيل في "اليوم التالي" للحرب (42% قلقون جدًا و23% قلقون إلى حدّ ما)، مقابل 19% قلقًا متوسطًا و6% قلقًا قليلًا و8% غير قلقين.

وقال 45% إنّ التضامن المجتمعي تراجع في هذه المرحلة (27.5% تراجع قليلاً و17.5% تراجع كثيرًا)، مقابل 27% فقط قالوا إنّه تعزّز (22% تعزّز قليلاً و5% تعزّز كثيرًا)، بعد أن قال 48% خلال الحرب على إيران قبل نحو ثلاثة أشهر إنّه تعزّز.

أفاد 58% بأنّهم أكثر قلقًا من التهديدات الاجتماعية–القومية الداخلية داخل إسرائيل (بارتفاع 10 نقاط عن آب/ أغسطس 2024)، مقابل 30% أكثر قلقًا من التهديدات الأمنية الخارجية و8% غير قلقين من أيّ منهما.