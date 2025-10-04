استطلاع يكشف: غالبية اليهود الأمريكيين يرون أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في غزة

كشف استطلاع رأي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن غالبية اليهود الأمريكيين يرون "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وبحسب استطلاع الرأي، أبدى العديد من اليهود الأمريكيين رفضهم الشديد لسلوك "إسرائيل" في الحرب على غزة، وقال 61% منهم إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب.

وقال حوالي 4 من كل 10 منهم إن "إسرائيل" مذنبة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتعد هذه النتائج صادمة بالنظر إلى العلاقات الراسخة بين الجالية اليهودية الأمريكية و"إسرائيل"، مما يشير إلى احتمال حدوث قطيعة تاريخية جراء حرب غزة، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وأضافت "يشعر اليهود الأمريكيون باستياء شديد من الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ يقيّم 68% منهم قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإسرائيل بشكل سلبي، بينما يصنفها 48% بأنها "ضعيفة" بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث قبل خمس سنوات".

وانقسم اليهود في الاستطلاع بشكل شبه متساو حول أفعال "إسرائيل" في غزة، حيث أيدها 46% وعارضها 48%.

وتظل هذه النسبة أعلى من نسبة مؤيديها في فئات أخرى كثيرة، فوفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب في يوليو، أيد 32% من الأمريكيين أفعال "إسرائيل" بينما عارضها 60%.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدًا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين