فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تبثُّ مشاهد لاستهداف مجاهديها قوات الاحتلال في "تل الهوا" (شاهد)

استطلاع يكشف: غالبية اليهود الأمريكيين يرون أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في غزة

هَلِ انتهت قِصّة أُسطول الصّمود أم هي البداية؟

إصابات برصاص الاحتلال في الضفة الغربية والقدس

"معظمهم من الأطفال".. الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية في حي التفاح شرق مدينة غزَّة

الدفاع المدني ينفِّذ 38 مهمة في قطاع غزَّة خلال 24 ساعة

إسبانيا تطالب بإنهاء جميع الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".. "سيُحاكمنا التَّاريخ"

موقعٌ أمريكي يكشف تورُّط شركات هندية في الإبادة "الإسرائيلية" على غزَّة.. "دعمٌ شرس واستثماراتٌ مُغرية"

وصول طائرة تركية تقل ناشطي "أسطول الصمود" إلى إسطنبول

أردوغان: ردُّ "حماس" على خطة ترمب بشأن غزَّة خطوةٌ بنَّاءة ومهمَّة

"واشنطن بوست تعلِّق: نتائج صادمة"

استطلاع يكشف: غالبية اليهود الأمريكيين يرون أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في غزة

04 أكتوبر 2025 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
...
يهود أمريكا

كشف استطلاع رأي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن غالبية اليهود الأمريكيين يرون "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.

وبحسب استطلاع الرأي، أبدى العديد من اليهود الأمريكيين رفضهم الشديد لسلوك "إسرائيل" في الحرب على غزة، وقال 61% منهم إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب.

وقال حوالي 4 من كل 10 منهم إن "إسرائيل" مذنبة بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتعد هذه النتائج صادمة بالنظر إلى العلاقات الراسخة بين الجالية اليهودية الأمريكية و"إسرائيل"، مما يشير إلى احتمال حدوث قطيعة تاريخية جراء حرب غزة، وفقًا لتقرير الصحيفة.

وأضافت "يشعر اليهود الأمريكيون باستياء شديد من الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ يقيّم 68% منهم قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإسرائيل بشكل سلبي، بينما يصنفها 48% بأنها "ضعيفة" بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث قبل خمس سنوات".

وانقسم اليهود في الاستطلاع بشكل شبه متساو حول أفعال "إسرائيل" في غزة، حيث أيدها 46% وعارضها 48%.

وتظل هذه النسبة أعلى من نسبة مؤيديها في فئات أخرى كثيرة، فوفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة غالوب في يوليو، أيد 32% من الأمريكيين أفعال "إسرائيل" بينما عارضها 60%.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدًا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الإبادة الجماعية #يهود أمريكا #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة