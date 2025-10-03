الجرح السابع والثلاثون: القيلولة في المساجد

النزوح في أبسط معانيه، هو انتقال الانسان من مكانه الأصلي قسراً، لآخر، بالطبع ليس أفضل من مكانه الأصلي، والنزوح المتكرر يعني انتقال الانسان من مكانه المؤقت الذي صار بينهما نوع من الألفة، لمكانٍ آخر غير معلوم المعالم، لوقتٍ غير معلوم.

ولما كان المكان الجديد خيمة في غالب الأحيان، فإنها لا تكفي ليمارس الإنسان أبسط طقوسه فيها، إلا في الحدود الدنيا، نظراً لصغرها وكثرة ساكنيها، ومن أبسط حقوق الانسان التي حرمها إياه النزوح والنزوح المتكرر، هي فرصة الحصول على قيلولة الظهيرة.

في الوضع الطبيعي يكون ضمن طقوس غالب الأُسر ممارسة طقس "نوم القيلولة" التي تبدأ من بعد صلاة الظهر بقليل حتى قبل العصر بقليل، حيث يعود الرجل من عمله والأبناء من مدارسهم، فيأخذ الجميع حظه منها، ليريح جسمه من تعب النهار، ولاستعادة النشاط في الوقت المتبقي من اليوم.

لكن في الوضع غير الطبيعي الذي نعيشه في غزة، الوضع اختلف تماماً، لم تعد الفرصة متوفرة نظراً لحالة اللا استقرار التي نعيشها منذ العدوان الإسرائيلي اكتوبر2023، فالخيمة صارت بلا رغبة منا، بيتنا، وضاقت علينا وعجزت عن استيعابنا وطقوسنا، وحينها يلجأ رب الأسرة لنوم القيلولة في المسجد حيث يذهب لصلاة الظهر، ثم يبدأ قيلولة إن سمحت ظروف القصف والصواريخ ليريح نفسه من عمل بدأه صباحاً من توفير المياه والطعام وباقي الاحتياجات الأُسرية اللازمة.

إن ذهاب الرجل للمسجد لنوم القيلولة يعطي فرصة لباقي أسرته لتنام، إن كانت ترغب وسمحت الظروف، نظراً؛ لأن الخيمة لا تكفي الجميع، سيما إن كان الجو حاراً صيفاً فهي مثل الفرن، لا يطيق الانسانُ النوم فيها، ومن لم يتحمل حرارة الخيمة في الظهيرة يجلس في أقرب نقطة يوجد فيها مكان بلا حرارة الشمس، خاصة النساء والأطفال بينما الرجل إن لم يكن يسعى في مناكب الأرض بحثاً عن قوت يومه، فهو يتواجد في المسجد فترة الظهيرة وارتفاع الحرارة.

لقد لعب القيلولة دوراً كبيراً في تعارف الرجال على بعضهم، فترى في المسجد رجال من كل محافظات غزة، وكل واحد يقص على الآخر قصص معاناته مع النزوح والعدوان، وتتطور الأحاديث وتبدأ علاقات اجتماعية بينهما.

صحيح أن المساجد مهددة بالقصف دوماً، فقد دمرها العدو خاصة في المدن التي مسحها مسحا عن وجه الأرض مثل رفح وشمال القطاع وشرق خانيونس وبعض مساجد المحافظات الوسطى، لكن الكثيرين من الرجال يصلون فيها، ولسان حالهم يقول "ما أجمل الشهادة في بيت الله"، وعزاؤنا قول الله عزوجل ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

[ البقرة: 114].

اللهم أمنا في أوطاننا، واكتب لنا الخير دوماً، وفرّج عنا ما نحن فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين