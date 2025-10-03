حماس تعلِّق على زيارة بن غفير مراكز احتجاز ناشطي "أسطول الصُّمود"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير لمكان احتجاز المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومحاولته تهديدهم وإهانتهم، يكشف الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي وصل إليه قادة الكيان المجرم، في محاولة بائسة للظهور بمظهر المنتصر على متضامنين عُزَّل، في وقت يزداد فيه كيانه الفاشي عزلة على الساحة الدولية.

وأكدت حماس، في بيان صحافي، أن وصف بن غفير لهؤلاء المتضامنين بأنهم "إرهابيون"، لمجرّد سعيهم لإيصال الحليب والمواد الغذائية لأطفال غزة المحاصرين الذين يتعرضون لإبادة وتجويع ممنهج، يستدعي إدانة عالمية وأممية لهذه الممارسات، والضغط الفوري على الاحتلال لإطلاق سراحهم.

بالمقابل، أعربت الحركة عن فخرها واعتزازها بالموقف البطولي الذي أبداه المتضامنون حين تحدّوا بن غفير وهتفوا في وجهه "فلسطين حرة"، بما يعكس شجاعة الموقف وسمو الرسالة الإنسانية التي يحملونها.

ودعت حماس الشعوب والهيئات المدنية حول العالم إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز حملات المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني المارق، حتى يتوقف العدوان وتنتهي جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة.