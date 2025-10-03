فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كواليس لم تُكشف.. كيف غاب البند "الحاسم" بخطة ترامب في الليلة الأخيرة؟

حماس تعلِّق على زيارة بن غفير مراكز احتجاز ناشطي "أسطول الصُّمود"

خبراء قانون: اعتداء الاحتلال على "أسطول الصُّمود" جريمةً وقرصنةً تستوجب المحاسبة

الصحة بغزة: 63 شهيدًا و 227 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلدية غزة: 500 ألف مواطن في المدينة يعيشون ظروفًا إنسانية بالغة القسوة

ناشطو "أسطول الصمود" المُحتجزون لدى الاحتلال يعلنون الإضراب عن الطعام

في يومها الـ 728.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

"الأورومتوسطي" لـ"فلسطين أون لاين": الاحتلال يمهد لفرض واقع ديموغرافي جديد عبر تفريغ مدينة غزة من سكانها

اندلاع حرائق جراء سلسلة غارات "إسرائيلية" على أطراف النبطية الفوقا جنوبي لبنان

"فاشلة" و"مذبحة أخلاقية" و"خدعة استعمارية" .. أوصاف الصحافة الأجنبية لخطة "ترامب"

حماس تعلِّق على زيارة بن غفير مراكز احتجاز ناشطي "أسطول الصُّمود"

03 أكتوبر 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
...
لوغو-حماس-35-1730892430.webp
متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير لمكان احتجاز المتضامنين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومحاولته تهديدهم وإهانتهم، يكشف الانحطاط الأخلاقي والسياسي الذي وصل إليه قادة الكيان المجرم، في محاولة بائسة للظهور بمظهر المنتصر على متضامنين عُزَّل، في وقت يزداد فيه كيانه الفاشي عزلة على الساحة الدولية.

وأكدت حماس، في بيان صحافي، أن وصف بن غفير لهؤلاء المتضامنين بأنهم "إرهابيون"، لمجرّد سعيهم لإيصال الحليب والمواد الغذائية لأطفال غزة المحاصرين الذين يتعرضون لإبادة وتجويع ممنهج، يستدعي إدانة عالمية وأممية لهذه الممارسات، والضغط الفوري على الاحتلال لإطلاق سراحهم.

بالمقابل، أعربت الحركة عن فخرها واعتزازها بالموقف البطولي الذي أبداه المتضامنون حين تحدّوا بن غفير وهتفوا في وجهه "فلسطين حرة"، بما يعكس شجاعة الموقف وسمو الرسالة الإنسانية التي يحملونها.

ودعت حماس الشعوب والهيئات المدنية حول العالم إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتعزيز حملات المقاطعة وعزل الكيان الصهيوني المارق، حتى يتوقف العدوان وتنتهي جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة.

#قطاع غزة #غزة #أسطول الصمود #الصمود العالمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة