تنديدٌ دولي باعتداء "إسرائيل" على أسطول الصمود ودعواتٌ عاجلة للإفراج عن النشطاء

توالت منذ صباح اليوم الخميس التنديدات والاحتجاجات الدولية والشعبية على اعتداء الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة الليلة الماضية في المياه الإقليمية حيث احتجز عشرات الناشطين من مختلف الجنسيات.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، مؤكدة على "ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين والإفراج عنهم فورا".

ودعت الوزارة في بيان رسمي إلى فتح تحقيق عاجل في حادثة الاعتراض، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية، مشددة على رفضها لأي إجراءات تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

في كولومبيا، أمر رئيس البلاد غوستافو بيترو بطرد أفراد البعثة الدبلوماسية "لإسرائيل" لارتكابها جريمة دولية باعتراض أسطول المساعدات لغزة، معلنا اعتقال الجيش "الإسرائيلي" لاثنين من مواطنيه كانوا على متن إحدى سفن الأسطول.

وأعربت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء اعتراض "إسرائيل" لأسطول مساعدات دولي متجه إلى غزة، مضيفة أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن.

بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو "إسرائيل" إلى ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود. أما أيرلندا، فوصفت الأخبار المتعلقة بالهجوم بأنها مثيرة للقلق للغاية.

وطالب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو "إسرائيل" إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار.

أما فنزويلا، فوصفت الهجوم "الإسرائيلي" بأنه عمل قرصنة جبان، وأدانت "الطبيعة الإجرامية للنظام الصهيوني".

كذلك أدانت أوروغواي وتشيلي الاعتداء على سفن أسطول الصمود، وأكدتا دعمهما لمهمته الإنسانية.

وفي البرازيل، أعرب وزير الخارجية ماورو فييرا أعرب عن قلق بلاده بشأن سلامة المواطنين البرازيليين الـ15 على متن الأسطول، وبينهم نائب فدرالي.

كذلك نددت جنوب أفريقيا بالاعتداء "الإسرائيلي" على سفن أسطول الصمود، قائلة إن اعتراض تلك السفن قبالة سواحل غزة يؤكد انتهاك "إسرائيل" المستمر للقانون الدولي.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سريل رامافوزا إلى الإفراج الفوري عمن وصفهم بالمختطفين من أسطول الصمود العالمي بعد احتجاز الجيش "الإسرائيلي" العشرات من السفن التي اعتدى إليها.

بدوره، كشف رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إنه جرى إبلاغه باحتجاز القوات "الإسرائيلية" 23 ماليزيا كانوا على متن سفن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وأضاف أنور في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيطلب مساعدة قادة الشرق الأوسط وحلفاء آخرين، بمن بينهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لضمان إطلاق سراحهم.

كما كشفت الكويت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت كويتيين اثنين كانوا على متن إحدى سفن أسطول الصمود، مؤكدة العمل على الإفراج عنهما.

وفي تركيا، أدانت الحكومة اعتداء "إسرائيل" على سفن أسطول الصمود، معلنة أنها تتابع عن كثب وضع مواطنيها الذين كانوا ضمن سفن الأسطول، ومشيرة إلى اعتقال السلطات الإسرائيلية نحو 25 ناشطا تركيا.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تُبحر فيها نحو 50 سفينة مجتمعة نحو غزة، وعلى متنها 532 متضامنا مدنيا من أكثر من 45 دولة.

المصدر / وكالات