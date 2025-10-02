الاحتلال يحتجز أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود ومصادر تؤكد: "مينكو- البيرة" وصلت المياه الإقليمية لغزَّة

قال نائب رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يوسف عجيسة، إنَّ سفنًا من أسطول الصمود تقترب من سواحل قطاع غزة، ويُعد وصول أي سفينة إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق.

وأشار عجيسة إلى أنَّ القوات سيطرت على السفن الكبيرة والقائدة بهدف تشتيت السير إلا أن بقية السفن تواصل الإبحار، مطالبًا بتدخل الحكومات والمؤسسات للمحافظة على سلامة المشاركين المعتقلين من قبل القوات الإسرائيلية والمسارعة بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وأضاف "نتواصل مع عدد من المحامين الفلسطينيين بهدف إطلاق سراح الناشطين دون التوقيع على أي أوراق تفرض شروط أو قيود عليهم".

وصرح جيش الاحتلال، وفقًا لـ "قناة كان" العبرية، بأن قواته البحرية سيطرت حتى صباح اليوم الخميس على أكثر من 40 زورقًا من أسطول الصمود؛ والذي كان في مهمة إنسانية عاجلة لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقالت "كان"، إن جيش الاحتلال اعتقل مئات المشاركين ونقلهم إلى ميناء أسدود، تمهيدًا للترحيل الطوعي أو الإجراءات القانونية للترحيل القسري إلى خارج فلسطين المحتلة.

وأكدت مصادر صحفية، أن السفن التي اعترضتها البحرية "الإسرائيلية" تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء "أسدود".

وأشار أسطول الصمود العالمي، إلى أن القوات البحرية "الإسرائيلية" تمارس "سلوكا عدائيا" ضد القوارب المشاركة فيه.

وأضاف الأسطول في منشور على تلغرام "تعرض القارب فلوريدا لاصطدام متعمد في البحر. واستُهدف قاربا يولارا وميتيك وغيرهما بخراطيم المياه".

وقال أسطول الصمود إن وضع الطواقم والنشطاء على متن السفن التي اعترضتها البحرية "الإسرائيلية" مجهول، لكنه أعلن أن قوات إسرائيلية اعتقلت المشاركين على متن السفينة سيروس وبينهم مراسلة "الجزيرة مباشر" حياة اليماني.

ومع دخول الأسطول منطقة "الخطر الشديد"، وهي المنطقة التي اعتاد الاحتلال الإسرائيلي اعتراض السفن فيها، دعت منظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، إلى توفير الحماية له، فيما شددت الأمم المتحدة على أن أي اعتداء عليه سيكون "أمرا غير مقبول".

ومن جهته، أكد الصحفي حسان مسعود مراسل الجزيرة المشارك في أسطول الصمود ، أن سفينة "مينكو- البيرة" وصلت المياه الإقليمية لقطاع غزة.





وسبق للاحتلال الإسرائيلي أن نفذ عمليات قرصنة بحرية ضد سفن متجهة إلى غزة، حيث استولت عليها ورحّلت الناشطين.

يُذكر أن "إسرائيل" ارتكبت في السابق أعمال قرصنة ضد سفن مشابهة وصادرتها، بينما يواصل الاحتلال منذ 18 عاماً فرض حصار شامل على غزة، فاقمته حرب الإبادة الجارية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي خلّفت أكثر من 66 ألف شهيد و168 ألف جريح، وأدت إلى مجاعة أودت بحياة مئات المدنيين بينهم أطفال.





المصدر / وكالات