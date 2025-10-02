في يومها الـ 727.. آخر تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 727 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,280 شهيدًا و 56,675 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,148 شهيدًا و 168,716 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على "محور نتساريم" و"شارع الرشيد" ومنع العودة إلى غزة خطوة خطيرة لتفتيت وحدة أراضي القطاع وفرض ظروف قهرية تؤدي إلى التهجير القسري.

وأوضح المرصد، في بيان صحافي، أن الاحتلال يسعى لحرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود وقطع الإمدادات الإنسانية، في إطار سياسة إبادة جماعية ممنهجة.

وأكد الأورومتوسطي، أن إعلان الجيش إغلاق شارع الرشيد باتجاه واحد نحو الجنوب، يعني إحكام العزل وفرض واقع ديموغرافي جديد.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعية الاحتلال تجمعًا للأهالي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب 13 آخرين، جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية على خيام نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال 3 غارات تزامنًا مع إطلاق نار يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء شهداء وإصابة آخرين بقصف الاحتلال لمنزل مكون من طابقين قرب أبراج القسطل، شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وارتقى 9 شهداء وأصيب عدد آخر جراء قصف منزل لعائلة أبو غرابة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة. بينما أطلق جيش الاحتلال نيرانه صوب منتظري المساعدات شمال غرب رفح.

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات نسف لمبانٍ سكنية جنوبي مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شارع النفق بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين