أمن المقاومة بغزة يفكك كاميرات تصوير سرية مزروعة بين المحافظات

غزة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر خاص عن تفكيك أمن المقاومة أجهزة تجسس وكاميرات تصوير سرية، كان الاحتلال قد زرعها في شارع رئيسي يربط بين محافظات قطاع غزة.

وبحسب المصدر، فإن كاميرات التصوير كانت مموهة في أشكال مختلفة، من بينها طيور جاثمة فوق الأشجار، فيما رجح أن تكون هذه الكاميرات جزء من منظومة "الذئب الأزرق".

وكانت منصة "الحارس" قد حذرت سكان شمال قطاع غزة من مخاطر مسالك وطرق النزوح إلى الجنوب، مؤكدةً قيام الاحتلال بنصب كمائن سرية على امتدادها، بقصد الخطف والإعدام الميداني، بالاستفادة من مخرجات أجهزة التجسس.